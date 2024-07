Nuova Audi S3, con il Torque Splitter cambia tutto? Quasi. Prova

Coi SUV compatti a rubare loro la scena, quello delle compatte sportive è sempre più un segmento di mercato dai volumi piccoli, ma dal tasso di adrenalina, di progresso tecnologico, infine di sana passione, sempre grandi grandi. Piacciono i SUV e imperano i motori ibridi, ma Audi S3 non molla le care vecchie abitudini (guida bassa e guida termica). Non lascia, anzi raddoppia. Perché doppiamente più sofisticata è la gestione della forza che nuova S3 scarica a terra al retrotreno, ovvero il suo storico lato meno forte, a detta degli intenditori. Audi S3 2024 prende in prestito il Torque Splitter dalla scalmanata RS 3 e si mette a fare i sovrasterzi. Ma è così davvero? Beh, non resta che premere Start e metterla alla prova. In attesa della mia testimonianza video (registrata tra i tornanti di una celebre cronoscalata, la Caprino-Spiazzi, con vista Lago di Garda, wow!), ecco qualche impressione, i dati tecnici, una fotogallery che merita una visita.



Nuova Audi S3, la S3 sovrasterzante?

Il motore innanzitutto. Con 333 CV e 420 Nm di coppia, nuova Audi S3 è l’S3 più performante di sempre. Il quattro cilindri 2.0 TFSI vede crescere la potenza di +23 CV e la coppia di +20 Nm, complice la sovralimentazione ottimizzata. L'accelerazione 0-100 km/h richiede ora 4,7 secondi, un decimo in meno rispetto al precedente modello, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h (e in fondo, questo non è certo un mio, né un tuo, problema, visti i limiti ed il traffico sulle strade italiane). Alle sue più che lusinghiere prestazioni contribuisce infine una trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti dai tempi di cambiata ora ridotti del -50%. E arriviamo così al nocciolo della questione.

Più potenza, dal 2 litri turbo (333 CV)

La tecnologia Torque Splitter – una novità assoluta per Audi S3 – deriva dalla “sorella” high performance Audi RS 3 e si avvale di due frizioni elettroidrauliche a lamelle, una per ciascun semiasse posteriore, che distribuiscono la coppia tra le ruote al retrotreno ora attivamente e in modo completamente variabile, così da garantire, sostengono da Ingolstadt, ''un comportamento tendenzialmente sovrasterzante'' e ''una gestione raffinata della trazione integrale quattro''. All'atto pratico, l'effetto del Torque Slitter c'è e si sente. Se alzi il ritmo, in uscita di curva senti una ''manina'' che spinge la ruota posteriore esterna, che ti aiuta a chiudere la curva, che ti tiene meglio in carreggiata, insomma che ti aiuta ad essere ancor più veloce. L'auto non cambia carattere in maniera radicale e il sovrasterzo, se lo cerchi, non sarà un selvaggio ''drift''. Torque Splitter, tuttavia, un servizio che mancava e che si apprezza anche se non si cerca il crono record.

Col Torque Splitter, più rigore direzionale

DRIVING MODE E in fondo, quanto aggressivo guidare, lo dedici tu: il controllo della dinamica di marcia Audi drive select si avvale ora di sei modalità di guida, visto che ai noti programmi auto, comfort, dynamic, individual ed efficiency si aggiunge l’inedito setup dynamic plus grazie al quale viene indirizzata al retrotreno quanta più coppia possibile, mentre la curva d’erogazione del propulsore risulta ancora più pronta e aggressiva. Ecco, se vuoi assaporare il ''Torque'' nei minimi dettagli, sposta la levetta su dynamic plus.

Nuovo driving mode ''dynamic plus''

L'introduzione del Torque Vectoring evoluto si trascina dietro altre modifiche. Le sospensioni anteriori McPherson sono ora corredate di nuovi cuscinetti che consentono una campanatura negativa (camber) doppia rispetto al passato e prossima a 1,5 gradi, un update che favorisce tanto la precisione di sterzo, quanto il rigore direzionale. In abbinamento ai quadrilateri più rigidi e allo sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili di serie, tutto ciò rende in effetti nuova Audi S3 ancora più agile. Non ti basta? Anziché le sospensioni sportive S della dotazione standard (assetto ribassato di 15 mm rispetto ad Audi A3 Sportback), opta per gli ancor più corsaioli ammortizzatori elettroidraulici regolabili (+1.000 euro). All’incremento delle prestazioni, nuova Audi S3 affianca infine l’upgrade dell’impianto frenante, che ora si avvale di dischi autoventilanti anteriori di maggiore diametro (357 mm) e spessore (+4 mm). Cerchi in lega da 18 pollici di serie oppure, su richiesta, ruote da 19 pollici, di primo equipaggiamento per le versioni sport attitude. Debuttano in gamma anche nuovi pneumatici high performance forniti dallo specialista giapponese Falken.

Sospensioni, freni, cerchi: aggiornamento a tutto campo

Il design di nuova Audi S3 è ancora più muscolare. Il single frame esagonale è più ampio rispetto al precedente modello e si contraddistingue per gli inserti a “L” in argento opaco. Finitura, quest’ultima, distintiva dei modelli Audi S ed estesa a molteplici particolari. L'indole sportiva è ulteriormente sottolineata dallo scarico sportivo a due uscite gemellate, disponibile a richiesta nella variante high performance Akrapovic con terminali in titanio (+5.000 euro). Per la prima volta su S3, infine, mediante l’MMI è possibile scegliere tra un massimo di quattro firme luminose. In abitacolo dominano le tinte scure. Spiccano, in particolare, i sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati, dal contenimento laterale superiore rispetto al precedente modello, e il nuovo app store integrato in vettura. Questo è tutto, per adesso. Torna a trovarci per il video del test drive.

Nuova S3 con nuovo Torque Splitter: che effetto farà?

AUDI S3 SPORTBACK 2024

Lunghezza 4.354 mm Larghezza 1.816 mm Altezza 1.431 mm Passo 2.631 mm Peso a vuoto 1.535 kg Motore 4 cil. 1.984 cc turbo benzina Potenza 333 CV a 5.600-6.500 giri/min. Coppia 420 Nm a 2.150-5.500 giri/min. Cambio aut. doppia frizione S tronic a 7 rapporti Trazione integrale ''quattro'' con torque splitter Velocità massima 250 km/h Acc. 0-100 km/h 4,7 secondi Consumi 8,4-8,7 l/100 km (combinato WLTP) Emissioni CO2 191-198 g/km Prezzi da 55.950 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/07/2024