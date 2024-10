Nuove Citroen C4 e C4 X, a Parigi il debutto: come (e quanto) cambiano

In occasione del Salone di Parigi 2024, Citroen ha fatto il pieno di novità (vedi qui la C5 Aircross Concept), togliendo il velo, tra le altre cose, alle nuove C4 e C4 X, che si rinnovano dentro e fuori senza perdere il loro DNA distintivo che le ha rese celebri e apprezzate sui vari mercati.

VISTE DA FUORI Su entrambi i modelli, il frontale è stato ridisegnato e incorpora il nuovo logo che spicca all'interno della griglia dalla nuova forma. I fari a LED si fanno notare per la firma luminosa suddivisa in tre segmenti orizzontali, mentre il profilo è impreziosito dai nuovi cerchi da 18'' con finitura diamantata e dalle protezioni laterali dal profilo aerodinamico, che migliorano sensibilmente la silhouette della vettura. Anche la parte posteriore della nuova Citroen C4 presenta linee più pulite e stilose, mentre la C4 X ha conservato il suo stile da fastback senza particolari modifiche.

Nuova Citroen C4 2025 - Interni

VISTE DA DENTRO All'interno della vettura troviamo nuovi sedili Advanced Comfort pensati per offrire una comodità maggiore, grazie a una nuova schiuma più spessa di 15 mm e a una forma che meglio si sposa con una corretta postura del conducente. Sedili che tra l'altro trovano nelle omonime sospensioni un perfetto alleato per rendere rilassanti anche i viaggi più impegnativi. La strumentazione invece accoglie un nuovo display da 7'' ad alta definizione posizionato subito dietro al volante (collegato alla navigazione 3D connessa), abbinato a un sistema di infotainment con touchscreen HD da 10'' (con comando vocale e ChatGPT integrata) e completato dall'head-up display a colori in opzione. Non sono cambiate le proporzioni e le dimensioni, con il bagagliaio della nuova C4 capace di garantire una capienza di 510 litri e con quello della versione X che invece si ferma a 380 litri.

TECNOLOGIA E SICUREZZA A bordo delle nuove Citroen C4 e C4 X è ampia la gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida presenti. Si contano infatti ben 20 tecnologie a bordo, tra le quali spiccano l'Active Safety Brake (che frena automaticamente il veicolo in caso di rischio di collisione), il Collision Risk Alert (che oltre i 30 km/h avverte il conducente del potenziale pericolo), l'Highway Driver Assist (che corrisponde al sistema di guida semi-autonoma di livello 2) e il Cruise Control adattivo con Stop&Go (che regola la velocità in base al veicolo che precede, mantenendo la distanza). Completano la dotazione anche sistemi come la telecamera di retromarcia e il Vision 360 (che offre una panoramica in tempo reale intorno al veicolo).

Nuova Citroen C4 X 2025 - Profilo

MOTORI IBRIDI ED ELETTRICI Per quanto riguarda infine i motori, l'offerta mild-hybrid prevede l'opzione Hybrid 136 per le C4 e C4 X e la versione Hybrid 100 per la C4. Sulla versione Hybrid 136, il motore a tre cilindri da 1.199 cc Euro 6.4 eroga una potenza di 136 CV a 5.500 giri/min e una coppia di 230 Nm a 1.750 giri/min. Adotta un turbocompressore a geometria variabile ed è abbinato a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 21 kW (28 CV) e una coppia di 55 Nm, a uno starter a cinghia da 48 V per l’avviamento rapido del motore a combustione interna, a un cambio elettrificato e-DCS6 a sei rapporti e doppia frizione, e a una batteria agli ioni di litio da 48 V e 432 Wh. La versione Hybrid 100 invece è progettata sulla stessa base tecnica, ma con una potenza di 100 CV a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min. In alternativa sono disponibili le versioni elettriche da 50 kWh e 136 CV o da 54 kWh e 156 CV, con le autonomie che nel primo caso sono di circa 355 km per la C4 e 360 km per la C4 X, mentre nel secondo caso arrivano a 415 km per la C4 e a 425 km per la C4 X; la potenza ricarica è sempre in cc fino a 100 kW.

Nuova Citroen eC4 2025 - Tre quarti anteriore

NUOVI COLORI Le nuove Citroen C4 e C4 X guadagnano due nuovi colori: Manhattan Green e Mercury Grey, che saranno disponibili insieme a Elixir Red, Okenite White, Perla Nera Black (con riflessi perlacei) ed Eclipse Blue. Resta inoltre disponibile l’opzione bicolore con tetto nero, che aggiunge un tocco di stile ed esclusività. Le due nuove vetture arriveranno sul mercato italiano all'inizio del 2025 con prezzi non ancora resi noti.

Pubblicato da Francesco Irace, 14/10/2024