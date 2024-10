Alfa Romeo Tonale MY25, tutto "ruota" attorno all'abitacolo

Al Mondial de l'Auto di Parigi debutta Alfa Romeo Tonale MY25 e, come suggerisce il nome, non siamo di fronte a un'auto nuova, bensì a un lieve aggiornamento del modello in vendita dal 2022. Tanto che, dall'esterno, non si scorge alcuna differenza con l'Alfa Romeo Tonale attuale. Novità sono invece presenti in abitacolo. E cioè?

E TU MI FAI GIRAR Salendo a bordo di Alfa Romeo Tonale ''model year 2025'' si apprezza innanzitutto il nuovo tunnel centrale, integrato nel quale alloggia un nuovo selettore rotativo in luogo della precedente leva del cambio. A sua volta, evolve il quadro strumenti digitale: sostiene Alfa Romeo che ''migliora la visibilità e la leggibilità delle informazioni di bordo, come l’orologio e gli indicatori di livello carburante e batteria''. Dettagli, ma pur sempre un passo avanti in termini di funzionalità.

CAR CONFIGURATOR A quanto pare, nessuna novità in chiave motori e offerta allestimenti: Tonale MY25 sempre declinata in due livelli di equipaggiamento (Sprint e Veloce) e associata, a proprio piacimento, a propulsore 1.5 Hybrid 160 CV (non è chiaro se esca dal listino la variante da 130 CV), 1.6 Turbo Diesel 130 CV (che quindi sopravvive, almeno per un po'), infine 1.3 Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV. Nuovi prezzi ancora ignoti: non dovrebbero allontanarsi di molto dai prezzi praticati sino ad oggi (da 39.800 euro).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2024