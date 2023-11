Tonale Plug-in Hybrid, un'Alfa Romeo di stirpe? Guidala e vedrai

Quando ''elettrificazione'' è un termine che se accostato a una sportiva Alfa Romeo, al primo impatto, suona improprio. Sino a quando, quell'Alfa elettrificata non la guidi. Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 un campioncino di tecnologia e design, ma quanto è Alfa tra le curve? Una domanda lecita, una risposta secca: tanto. E tanto quanto? Almeno, tanto quanto ci si aspetta. Provare per credere (noi, in tempi non sospetti, la provammo).



Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid, un mix di efficienza e di guida sportiva

C'era un tempo l'automobile sportiva alla vecchia maniera, un'automobile più bassa a terra e rigorosamente alimentata da un solo motore. Meglio se a benzina, meglio se turbocompresso, meglio infine con frazionamento superiore ai classici 4 cilindri. C'era un tempo e c'è anche oggi, tuttavia l'auto sportiva, oggi, è fatta anche in modo diverso. Spesso e volentieri, ha le sembianze di uno sport utility e corre veloce - spesso e volentieri - grazie ad una motorizzazione ibrida. Unendo così il dilettevole della guida brillante, all'utile della guida ecologica. Il paradigma della transizione ''green'' impone che ogni nuova auto, prima di qualsiasi altra caratteristica, sia innanzitutto un'automobile efficiente e a basso impatto di carbonio. Un compromesso? Non se lavori di fino, e hai alle spalle un secolo di storia. Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid, da par suo, smonta un luogo comune.

Elettrificazione, una tecnologia dai due volti

Un rapido ripasso tecnico non fa mai male. Imparentato col powertrain che equipaggia anche Jeep Renegade e Compass 4xe, ma opportunamente personalizzato, il sistema ibrido di Tonale Plug-in combina un motore turbo benzina 4 cilindri di 1,3 litri da 180 CV - accoppiato a cambio automatico a 6 rapporti che fornisce trazione alle ruote anteriori - con un motore elettrico associato all'asse posteriore e in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW (122 CV) e una coppia di 250 Nm. La batteria agli ioni di litio da 306 volt di tensione e 15,5 kWh di capacità restituisce un’autonomia elettrica di 69 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 80 km nel ciclo urbano. Efficienza in primis, si diceva, e allora: consumo medio combinato di 1,14 l/100 km, emissioni CO2 omologate a 26 g/km. Purché a batterie cariche. A tal proposito: ricarica completa in 5 ore e mezzo da presa domestica a 3 kW, in 2 ore e mezzo collegando l'onboard charger a colonnina o wallbox da 7,4 kW.

Tonale Plug-in si ricarica in 2 ore e mezzo

Conquistare la lode all'esame di sostenibilità, a Tonale Plug-in tuttavia non basta per convincere la commissione degli alfisti. Nemmeno una potenza di sistema di 280 CV e un'accelerazione 0-100 km/h in 6,2 secondi sono sufficienti, estrapolati dal contesto, a persuadere i critici. Serve il test del DNA: hai detto D.N.A.? Prego, si accomodi. Ma andiamo in ordine.

0-100 km/h in 6,2 secondi

1+1, 4X4 Una delle peculiarità dello schema ibrido di Tonale PHEV consiste in un sistema di trazione integrale elettrificato (e-AWD) nel quale il motore termico e il motore elettrico, l'uno agganciato all'avantreno, l'altro al retrotreno, funzionano in modo totalmente indipendente, dialogando tra di loro solo ''virtualmente''. Due cuori separati, nessun albero di trasmissione (risparmio di peso), un cervellone solo che traduce la pressione sul pedale destro in impulsi nervosi ultra-mirati. Risultato: reazioni più rapide in ripresa ed accelerazione, favoriti dalla coppia pressoché istantanea dell'unità elettrica. Forte spinta in linea retta, ma non solo: in modalità Dynamic, Tonale Plug-in libera tutte le proprietà del Torque Vectoring (trazione differenziata su ciascuna delle quattro ruote), significa che pure in curva l'asticella di aderenza e precisione è degna di un'auto sportiva in senso stretto. Di una sportiva Alfa Romeo.

Trazione integrale elettrica per reazioni veloci ed aderenza da sportiva vera

NON MI PESA Capitolo pesi: tra Tonale 1.3 Plug-in e Tonale 1.5 mild hybrid corrono circa 3 quintali di differenza (a sfavore della prima). Sono tuttavia chili in eccesso ben distribuiti, come dimostra una miglior ripartizione delle masse tra anteriore e posteriore: 53/47%, contro un rapporto di 59/41% sulla versione mild hybrid. Chili ben spalmati e ben ''schiacciati'' verso terra (batteria sotto il pianale), uguale anche baricentro basso. Uguale, in soldoni, buona agilità e reazioni allo sterzo progressive sia in ingresso, sia in uscita dalle curve. Test di slalom: superato.

Il comando del D.N.A. trasforma il carattere di Tonale Plug-in

GENETICA ALFA Si accenava al selettore di guida D.N.A., che su Tonale Plug-In Hybrid Q4 riceve una specifica calibrazione. Logiche di trazione integrale, soglia di intervento dei controlli elettronici, risposta di motori e cambio: ad ogni lettera si associa un'esperienza che miscela l'efficienza al feeling da sportiva in modo differente, sempre però sopraffino. Impara a memoria lo specchietto sotto, a ''smanettare'' troverai ancor più gusto.

''D'' COME ''DYNAMIC'' È la modalità progettata per massimizzare le performance : una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità, uniti ad una risposta del volante più diretta. Il lato competitivo, ma sempre composto e mai ''maleducato'', di Tonale Plug-in Hybrid.



È la modalità progettata per : una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità, uniti ad una risposta del volante più diretta. Il lato competitivo, ma sempre composto e mai ''maleducato'', di Tonale Plug-in Hybrid. ''N'' COME ''NATURAL' ' Regola la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo il miglior bilanciamento tra efficienza e performance . La gestione di motore elettrico e motore termico è automatica. Bassi consumi e una riserva di 280 CV sempre pronta a scatenarsi.



' Regola la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo il miglior . La gestione di motore elettrico e motore termico è automatica. Bassi consumi e una riserva di 280 CV sempre pronta a scatenarsi. ''A'' COME ''ADVANCE EFFICIENCY'' Per ottenere la massima efficienza energetica, assegnando priorità alla guida in full electric. È la modalità di guida ideale per gli spostamenti nei centri urbani. Quando si rilascia l’acceleratore, l’auto continua la marcia in Sailing, mentre quando si è in discesa, interviene automaticamente la nuova funzione eCoasting Descent Control, che mantiene una velocità costante di 50 km/h, regolabile con un leggero tocco dell’acceleratore o del freno. Tonale Plug-in a passo felpato.



Tonale Plug-in: dolce o più aggressiva, lo decidi tu

Tonale Plug-in massimo esempio di quanto l'elettrificazione, se interpretata in modo corretto, giochi un ruolo sia in chiave prestazionale, sia in senso ecologico locale, declinando così lo storico sapore Alfa in ottica moderna. Un sapore che si sprigiona anche in senso stilistico: Tonale un SUV compatto che è un degno tributo all'eleganza, un tratto che conserva appieno anche in formato Plug-in Hybrid. Un sapore, infine, di nuove tecnologie: il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, il display a sbalzo da 10,25 pollici del sistema di infotainment, infine l'unicum della certificazione NFT, tutti accessori che proiettano Tonale in un futuro digitale come nessun'altra Alfa prima d'ora. E non è che l'inizio...

Eleganza sportiva: il nuovo cockpit digitale

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/11/2023