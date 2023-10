Nuova Alfa Romeo Giulietta, c'è speranza. Tutto dipenderà da...

La ragione, per adesso, dice no. Appunto, adesso che le condizioni sono sfavorevoli. Se il vento tuttavia cambiasse direzione, pure la ragione muterebbe il proprio orientamento. E si domanderebbe: perché no? La produzione di Alfa Romeo Giulietta è stata interrotta nel 2021, col SUV compatto Tonale che ne ha successivamente interpretato il ruolo di sostituto indiretto. Alfa, oggi, è senza una berlina a due volumi in gamma. Un domani, invece, la casella potrebbe riempirsi nuovamente. Sì, potrebbe, a condizione che... Parola a Jean-Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulietta Carbon Edition (2019): nostalgia?

MAI DIRE MAI “Non sono sicuro che non guadagneremmo soldi, anche con una berlina”, sostiene Imparato in un'intervista ad Autocar UK. Il numero uno del Biscione non scende nei dettagli, tuttavia la sua dichiarazione fa pensare che una erede di Giulietta potrebbe effettivamente anche essere allo studio. Ma che otterrebbe luce vede solo nel caso in cui Alfa Romeo tornasse alla redditività. Questo permetterebbe al brand di conquistare la sufficiente libertà finanziaria per investire in altri segmenti. Come il segmento C di fascia premium, quello popolato da Audi A3, BMW Serie 1, Mercedes Classe A (almeno fino al 2025). Che oggi soffre, ma che un suo mercato lo conserva, e non è detto che il peso specifico delle compatte a guida bassa non ritorni a crescere.

ECONOMIE DI SCALA Giochiamo a fare gli strateghi. Alfa Romeo si è impegnata a trasformarsi in marchio esclusivamente elettrico entro il 2027, il che significa che anche la possibile nuova berlina esisterebbe esclusivamente in edizione full electric.Una eventuale Giulietta di nuova generazione sarebbe perciò molto probabilmente basata sull'architettura STLA Medium, la stessa attorno alla quale è costruita nuova Peugeot E-3008 e sulla quale nasceranno anche nuova Lancia Delta (2028), nuova Peugeot 308 e nuova Opel Astra.

Nuova Giulietta: per ora, solo speculazioni. Per ora...

PRIMA BRENNERO Se la componente elettro-meccanica non è un problema per chiunque faccia parte del club del Gruppo Stellantis (la STLA Medium può essere dotata di pacchi batteria da 73 kWh o 98 kWh e configurazioni FWD a motore singolo e AWD a doppio motore, oscillando quindi tra i 200 e i 400 cv di potenza e tra i 500 e i 700 km di autonomia), l'altro grande nodo da risolvere sarebbe quello del design. Quando vedremo il baby SUV elettrico (Brennero?), e si tratta ormai di attendere soltanto qualche mese, di una (ancora molto in bilico) nuova Giulietta ci potremo fare un'idea meno vaga.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/10/2023