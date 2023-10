Alfa Romeo Tonale: la stampa estera è piuttosto severa, ma avrà ragione?

A maggio 2022 il nostro Emanuele Colombo scriveva sulle pagine di Motorbox un’interessante disamina sull’Alfa Romeo Tonale, che analizzava l’importanza strategica del SUV di Arese per risollevare le sorti della Casa italiana, ma che era subordinata ad alcune condizioni. In primis, quella di ottenere un buon successo di vendite all’estero. Tanto che l’analisi partiva proprio da questo presupposto osservando quanto scritto dei media stranieri, che si esprimevano in modo piuttosto tranchant: “Dal successo di Alfa Romeo Tonale, specie all’estero, dipende il futuro di Alfa Romeo: le opinioni della stampa straniera”. Ebbene, i giornalisti sottolineavano le potenziali criticità della Tonale, individuate nella gamma motori ibrida non del tutto all’altezza, in un design non così emozionante e una qualità degli interni che non convinceva fino in fondo. Insomma, un velo d’ombra aleggiava sul nuovo SUV e i dubbi fuori dai confini italiani cominciavano a concretizzarsi, nonostante le parole del CEO di Stellantis Carlos Tavares, che auspicava il successo dello sport utility del Biscione.

Alfa Romeo Tonale: stampa straniera troppo severa con il SUV del Biscione?

I COMMENTI DEGLI ALTRI Secondo Autocar la Tonale: “… non è il punto di svolta che probabilmente avrebbe dovuto essere…”. La critica era generata dal sistema mild-hybrid. E ancora: “… dov’è finita la bella pelle liscia che un tempo era segno distintivo delle auto di lusso italiane?”, imputando alla Tonale una minore qualità degli interni. Il tono dei giudizi da parte di altri media stranieri era più o meno questo, con qualche eccezione. Per esempio, agli americani di Car and Driver erano piaciuti design e interni “… un punto di forza anche rispetto agli elevati standard sartoriali del Marchio”, ma criticavano il motore mild-hybrid: “… apparso in qualche modo un po’ avaro di emozioni”. Per The Telegraph “… ha un assetto troppo sostenuto”, “… manca un pizzico di grinta” e “… potrebbe non essere un Alfa per veri Alfisti”, ma anche “… ha un design che la contraddistingue” e “… ha una qualità costruttiva tangibile”. Per il famoso Top Gear “… non convince la risposta all’acceleratore…”, ma anche “… non è un SUV per sognatori ma per acquirenti reali”. Infine, Auto Express, che la elogiava sotto diversi aspetti nonostante concludesse con: “… ci sono alcuni elementi che la trattengono dall’essere una vera minaccia per i migliori SUV compatti premium in circolazione”.

Alfa Romeo Tonale: l'abitacolo sportivo dello sport utility

FONDO DI VERITÀ, MA SIAMO COSÌ SICURI? Avete visto? Critiche sì, ma contrastanti nei giudizi. Vuoi vedere che più che giudizi siamo di fronte a… pregiudizi? Cerchiamo di fare il punto. A un anno da tale esordio - diciamo “movimentato” - di Tonale ne vediamo girare un po’ (e non sono poche…). Qualche targa straniera l’abbiamo beccata e con la gemella made in USA Dodge Hornet, anche in America sono pronti allo sbarco del SUV costruito in Italia. Eppure… eppure il tono degli articoli letti sul web in questi giorni (qui Car and Driver e qui CarBuzz) sono ancora gli stessi. Possibile che dopo averla guidata e analizzata più a fondo, la Tonale non sia riuscita ad “ammorbidire” i giudizi dei severi giornalisti stranieri? Cosa c’è di vero e cosa ci lascia qualche dubbio nelle parole lette dodici mesi fa come oggi?

Alfa Romeo Tonale: i sedili anteriori offrono un buon comfort

A NOI CONVINCE, MA PUÒ MIGLIORARE Mettiamo subito le cose in chiaro. A noi la Tonale piace più di altri SUV di brand stranieri che presidiano lo stesso segmento. Ci piace il suo stile, ci piace come si guida, ci piacciono anche gli interni. Ha dei difetti? Certo, per esempio un infotainment svelto, ma non all’altezza di alcune rivali, una gamma motori meno articolata e una percezione della qualità complessiva buona, ma un pizzico inferiore alle solite tedesche con le quali deve competere. E non è vero che fatica a rispecchiare i valori di Alfa Romeo, semmai li trasmette in modo diverso, questo sì. Ma la Tonale ha l’obiettivo di fare numeri importanti, insomma macinare su più mercati possibili, ergo deve rispondere a una clientela più vasta e, ovviamente, con gusti molto differenti. Per restare nella famiglia dei SUV di Arese, prendete la Stelvio. Un modello di segmento superiore, che non ha il compito di generare i numeri di vendita della Tonale e che si rivolge a un bacino di utenti più ristretto, anche se altrettanto selettivo e critico. Insomma, onori e oneri, ma su scala ridotta.

Alfa Romeo Tonale: il motore ibrido è soggetto a qualche critica dai media esteri

UN MODELLO CHE “DEVE” FUNZIONARE Invece, se la Tonale fa cilecca son dolori… Allora, restiamo sulla nostra idea. Dopo averla guidata in lungo e in largo non delude, o meglio, non ha nulla da invidiare alle rivali, che possono essere più tecnologiche, connesse o performanti, ognuna con caratteristiche che la definiscono, ma nessuna del tutto superiore alle altre. E in questo contesto, il SUV compatto del Biscione non sfigura, poiché – de gustibus – ha uno stile personale al contrario di alcuni modelli tedeschi, ha un abitacolo che comunica lo spirito sportivo di Alfa Romeo (prendete i sedili o il volante e i paddles taglia XL del cambio automatico oppure il cruscotto con i due iconici strumenti circolari) e ha un listino che attacca a cifre inferiori rispetto ai pari categoria. È vero, la connettività sembra un passo indietro, la scelta delle motorizzazioni non è così ampia, quando sfiorate alcuni rivestimenti non trasmettono lo stesso piacere sotto le dita e gli assemblaggi non sembrano sempre altrettanto precisi. D’altra parte, come accennato, le aspettative nei confronti della Tonale sono molto alte tuttora e non è facile accontentare ognuno.

Alfa Romeo Tonale: per noi è un SUV ben riuscito che può confrontarsi con la concorrenza

PROGETTO SANO CHE PUÒ SVILUPPARSI Forse, questo sì, Alfa Romeo può e deve prendere spunto dai giudizi altrui per intervenire su quelle criticità, se vogliamo, giustificate dall’aver messo sul piatto un modello tutto nuovo, quindi non esente da piccoli difetti di gioventù. A noi, vien da dire che se la Tonale ha generato tali commenti dalla stampa internazionale significa che il livello di attenzione su di lei è giustamente molto elevato, che basterebbe un piccolo passo da parte di Alfa per tirare fuori dal cilindro un SUV che “spacca di brutto”. Logica impone che bisognerebbe attendere il lancio di un facelift, poiché mettere mano oggi a un modello che ha debuttato poco più di un anno fa sarebbe controproducente sotto ogni aspetto, ma Alfa Romeo ci ha già dimostrato di saper fare auto di grande serie belle da guidare e da vedere, che muovono le giuste corde dell’emozione. Gamma motori, tecnologia di bordo e qualità percepita possono fare un naturale passo avanti in futuro. A chi non piacerebbe un ritocchino con l'avanzare dell'età?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/10/2023