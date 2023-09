Ecco le foto della Peugeot e-3008: anticipazioni sul nuovo SUV elettrico

In attesa del debutto ufficiale, fissato per il 12 settembre 2023, la Casa del Leone ha pubblicato le prime foto degli esterni del suo nuovo crossover elettrico Peugeot e-3008. Giunto alla sua terza generazione, il popolare SUV compatto guadagna un tetto più spiovente, per una linea più filante e le forme super-trendy di un SUV coupé full electric.

Nuova Peugeot e-3008 2024, il frontale

All'esterno, la e-3008 adotta il rinnovato linguaggio stilistico Peugeot, con le tre luci diurne a LED verticali ai lati della calandra, a disegnare gli artigli del Leone, riprese più in alto da tre elementi luminosi all'interno dei sottilissimi fari. La griglia crea uno scenografico effetto sfumato, con tasselli in tinta con la carrozzeria più piccoli e distanziati al centro, che diventano più grandi e ravvicinati ai lati: per un look diverso dalle solite auto elettriche, che puntano di solito a sigillare visivamente le aperture nel frontale a scopi tanto aerodinamici quanto estetici. Alta linea di cintura, finestrini dalla superficie ridotta, la fiancata è caratterizzata dall'andamento del tetto, che di profilo crea quasi una bolla di ispirazione aeronautica: interrotta da un alettone, che non si limita a separare visivamente il lunotto fortemente inclinato, ma ha anche funzione aerodinamica. Un piccolo sbalzo crea un accenno di coda, che dà slancio a un posteriore alto e imponente, appena ingentilito da due sfacciature laterali, che creano interessanti giochi di luce.

Peugeot e-3008, 3/4 posteriore

Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli interni, che Peugeot aveva già anticipato. Il colpo d'occhio è dominato dal nuovo Panoramic i-Cockpit, con il suo display panoramico da 21 pollici curvo: che fluttura sospeso su una plancia concava e resa evanescente da una caratteristica illuminazione ambientale. Rimangono le scorciatoie i-Toggles configurabili, sempre in un ulteriore display a sfioramento, che però non si trova più alla base dello schermo touch dell'infotainment, come sull'attuale 308, bensì spostato più in basso sulla plancia, in posizione più comoda da raggiungere. Piccolo e squadrato il volante, che come di consueto è fatto per stare al disotto della strumentazione e non per permetterci di leggerla attraverso la corona. Completano il quadro finiture curate e un bel gioco di materiali, che alterna tessuti per la plancia, i pannelli porta e la console centrale; scamosciato per la selleria e plastiche di bell'aspetto per le porzioni lasciate a nudo.

Peugeot e-3008, panoramica della plancia

La Peugeot e-3008 sarà proposta in tre versioni, tutte full electric, con un'autonomia stimata fino a 700 km. La piattaforma su cui è realizzata potrebbe consentire pure la realizzazione di una nuova Peugeot 3008 con motore tradizionale: magari il recente mild-hybrid da 1,2 litri, ma ne sapremo di più dopo la world premiére. Chiaramente non ci sono ancora i listini ufficiali, ma è probabile che il prezzo della e-3008 sarà più elevato rispetto a quello dell'attuale Peugeot 3008, che è stata proposta con motorizzazioni mild-hybrid e plug-in hybrid (da 34 a 55 mila euro circa) ma mai in versione completamente elettrica. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/09/2023