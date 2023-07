Nuova Peugeot E-3008 2024: il prototipo lo paparazzi tu!

Quest'estate verranno completati i collaudi del nuovo crossover elettrico del Leone. Al via il contest social Camocatch Challenge

L’obiettivo è chiaro e semplice! Lo scopo di Peugeot Camocatch Challenge è quello di fotografare nuova Peugeot E-3008 quest’estate, durante gli ultimi test di messa a punto su strada (qui le primissime indiscrezioni su E-3008). I fortunati vincitori del concorso avranno la possibilità di guidarla in anteprima! Il prototipo di nuova E-3008 full-electric sarà ovviamente camuffato e difficilmente riconoscibile agli occhi dei non esperti. Normalmente, le vetture di prova vengono tenute nascoste e fanno di tutto per sfuggire all’attenzione del pubblico. Con nuova E-3008, Peugeot sceglie invece un approccio diverso coinvolgendo direttamente gli appassionati.

Il prototipo di Peugeot E-3008

MIMETIZZATO Lo scorso maggio, durante la prima fase dell'operazione, Peugeot ha messo ai voti sui suoi social le livree mimetiche destinate ai prototipi di nuova E-3008. A giugno sono stati quindi scelti tre temi mimetici: Street Art, Optic Art e Proto’type. Le nuove livree sono state realizzate prima dell’estate e applicate sulle nuove Peugeot E-3008 che nei mesi estivi effettueranno gli ultimi test di collaudo sulle strade europee, Italia inclusa. A un primo sguardo risulta difficile cogliere le novità estetiche del nuovo crossover (qui gli interni del nuovo crossover del Leone). Si riescono però a distinguere chiaramente le forme compatte, il lunotto inclinato e cerchi in lega dal design inedito.

Il muletto di Peugeot E-3008

CONTEST SOCIAL Camocatch Challenge invita chiunque abbia la fortuna di vedere uno di questi muletti a fotografarlo (nel rispetto delle norme di sicurezza) e a postare l'immagine tra il 15 luglio e il 15 agosto sui propri social network (Facebook e Instagram) con le menzioni #Camocatch e @Peugeot. Tutti le E-3008 sono inoltre dotate di uno specifico QR Code che sarà possibile scansionare per accedere alla pagina web dell'operazione. I 6 vincitori avranno l’opportunità di guidare E-3008 nel 2024, durante i test dedicati alla stampa internazionale. Nel frattempo, l’unveiling ufficiale di Peugeot E-3008 è fissato per settembre.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 14/07/2023