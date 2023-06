Peugeot Tweet 125 e 200: il ruota alta sorprende, non solo fuori. La prova

Tweet, best seller a ruota alta di Peugeot, nel 2023 si rifà il trucco: cambia fuori ma convince per come va. La prova, pregi e difetti

Che si tratti della versione 50, 125 o 200, Tweet è lo scooter Peugeot più venduto. Il ruota alta nel 2023 si rifà il trucco, cambiando a livello estetico e dotandosi di linee più squadrate – per distinguersi dalla massa dei contendenti – luci a LED e una nuova strumentazione LCD. Se l'estetica si fa indubbiamente più personale, Tweet 125 e 200 convincono soprattutto per come vanno. Vi racconto tutto nella prova su strada.

Nuovo Peugeot Tweet Allure

Non è bello, ma piace. Forse non dal primo momento ma, più mi fermo a osservare il Tweet nella sala dove si tiene la conferenza, più mi convince. Peugeot ha scelto di giocare una partita diversa: in un segmento dove i rivali sono contraddistinti da linee morbide, lei sceglie un design più ruvido che si ispira al mondo auto della Casa francese. Le finiture sono di buona qualità – dalla doppia sella con la scritta Peugeot agli indicatori di direzione che sembrano levigati, fino alla strumentazione, semplice ma efficace – e penso che in quel di Peugeot Motocycles abbiano centrato il punto.

Il nuovo display LCD di Peugeot Tweet

Sia il 125 che il 200 sono equipaggiati con un motore monocilindrico 4T ad iniezione elettronica raffreddato ad aria. Il più piccolo ottavo di litro eroga 11,5 CV di potenza massima a 8.500 giri/min e 10,3 Nm di coppia a 6.500 giri/min, mentre il più grande, con 169 cc, arriva a quota 12,2 CV a 7.500 giri/min e 12,5 Nm a 6000 giri/min. Cerchi da 16'' diamantati – neri con un baffo arancio sulla versione GT, che ha anche un mini cupolino – e pneumatici 110/70 sono condivisi dai due modelli insieme a forcella telescopica e ammortizzatore, regolabile nel precarico su tre posizioni????. L'impianto frenante, invece, si differenzia: CBS e due dischi da 226 mm per il 125, un disco anteriore da 260 mm e un posteriore da 240 mm per la versione 200, dotata di ABS a due canali. Anche altezza sella e peso sono identici per le due cilindrate: rispettivamente con 790 mm e 106 kg a secco, che diventano circa 111 kg in ordine di marcia.

Il vano sottosella di Peugeot Tweet

Tutta la gamma Peugeot Tweet condivide la dotazione: luci full LED, schermo LCD, presa USB nel retroscudo – nella parte bassa dello sportello c'è anche lo spazio per far passare il cavo di ricarica fuori dal vano, ideale per chi intende sistemare lo smartphone su un supporto al manubrio, a mo' di navigatore – ma anche sella biposto e sottosella in grado di accogliere un casco jet con visiera. Piccola chicca, invece, nel vano: c'è un interruttore che funziona similmente a un antifurto e rende impossibile accendere lo scooter a eventuali malintenzionati. Una soluzione che non risulterà definitiva, ma potrebbe far perdere loro un po' di tempo in più o farli desistere...

Mi aspetto – vista la compattezza e il peso ridotto – sia facile salire e scendere dalla sella dei Tweet, ma anche manovrarli nelle fasi di parcheggio e issarli sul cavalletto centrale. Aspettative che sono pienamente rispettate perché i ruota alta Peugeot sono a misura di playmaker e signorine: la seduta è a portata di tutti – avanzando un po' è ancor più gestibile per chi non svetta, ma anche dai miei 180 cm non sono stretto – e il peso è ben distribuito, così metterli sul cavalletto è un gioco da ragazzi. Il manubrio compatto preannuncia grandi cose nello stretto – non il misto, ma tra gli specchietti delle auto in coda – mentre le leve dei freni sono alla giusta distanza dalle manopole e ben sagomate.

Peugeot Tweet: la prova su strada del 125

STRUMENTAZIONE Prima di partire butto un occhio alla strumentazione LCD. Dimensioni discrete, tante info – temperatura esterna, autonomia, consumo istantaneo e medio – ma soprattutto è davvero facile da gestire. Sul blocchetto destro ci sono due pulsanti, si scorre in alto e in basso e si azzerano i dati tenendo premuto il pulsante. Le sorprese non finiscono perché, anche sotto al sole, questo display fa il suo sporco lavoro e vedo tutti i dati alla perfezione. Semplice ma davvero funzionale.

SANPIETRINI Presentare uno scooter della Capitale è certamente scenografico ma anche molto pericoloso. La Città Eterna è disseminata di buche – in qualche caso crateri – e sanpietrini, duro banco di prova per sospensioni e scocche dei due ruote. Beh, il primo arduo test è superato perché le ruote da 16'' e le sospensioni del Tweet non mandano in frantumi fondoschiena e vertebre. Forcella e mono non sono morbidissimi, anzi, risultano solidi e sacrificano qualcosa al comfort in nome di performance davvero interessanti tra le curve – a questo arriveremo tra un po' – ma per quanto abbastanza sostenuti nella taratura non rispondono mai in modo secco.

TERRENO IDEALE Cavarsela bene nella Roma congestionata è un gioco da ragazzi per Peugeot Tweet. Il manubrio stretto mantiene le promesse e permette di disimpegnarsi facilmente tra le auto in coda, mentre il raggio di sterzo è buono ma, viste le dimensioni e l'attitudine da centro città dello scooter, lascia qualcosa di intentato. Se il caos della metropoli, tra manovre a bassa velocità e passaggi radenti – gli specchietti – è il core business del Tweet, come se la caverà sui viali a scorrimento veloce e tra le curve?

Peugeot Tweet: la prova sui sanpietrini

PIEGATORE Sorpresa l'ho già detto? Sì, perché Peugeot Tweet curva preciso e, soprattutto, si rivela bello stabile nonostante le sue piccole ruote. Un comportamento onesto e prevedibile, che permette di affrontare il misto senza troppe remore, a patto di avere l'asfalto in buone condizioni. Le sospensioni – che anticipavo non sono soft – non sono in vena di fare gli straordinari se si incontrano radici o giunture pronunciate: in quelle circostanze gli extra sono ad appannaggio del pilota.

IL GIOCO DELLE DIFFERENZE Se fin qua il comportamento tra 125 e 200 risulta identico, le diversità vengono fuori quando al semaforo si spalanca il gas lanciandosi nei lunghi viali, ma anche quando si frena. Nonostante i numeri molto simili a livello di potenza e coppia, al 200 è concesso qualcosa in più: ha uno spunto leggermente superiore e un po' più di ripresa, ma complice l'ottima taratura della trasmissione anche il 125 risulta brillante e piacevole.

CBS VS ABS Al momento di frenare, allo stesso modo, i Tweet giocano due partite differenti: sull'ottavo di litro l'anteriore è più sornione, mentre la leva sinistra, con la frenata combinata, permette decelerazioni davvero consistenti. La leva destra, quella del freno anteriore, fin troppo demonizzata dal pubblico neofita, rischia di venire dimenticata – usatela, non si cappotta come dicono! – ma va dato atto allo scooter Peugeot che il funzionamento del sistema CBS è davvero eccellente, semplificando la vita a chi, a mo' di bicicletta, usa solo una leva. Sul Tweet 200, invece, le differenti dimensioni dei dischi e la presenza dell'ABS a due canali, si sentono: l'anteriore offre una bella dose di potenza in più, mentre si ribaltano un po' le cose con la leva del freno posteriore: la potenza in più non è lasciata libera di esprimersi e deve fare i conti con un intervento del sistema antibloccaggio piuttosto invasivo.

Peugeot Tweet è disponibile in nero, blu e bianco in versione Allure, con prezzi a partire da 2.999 euro per la motorizzazione 125. La versione GT, disponibile in grigio grafite, è proposta al prezzo di 3.099 euro, che diventano rispettivamente 3.199 e 3.299 euro sul 200.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/06/2023