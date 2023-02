Peugeot Kisbee: lo scooter 50 più venduto in Europa è in offerta

Peugeot offre Kisbee 50, best seller in Europa, in promozione fino a fine marzo: finanziamento e rata da meno di 100 euro al mese

Peugeot Motocycles lancia una promozione per Kisbee, lo scooter 50 più venduto in Europa con 220.000 unità in 27 paesi. Scopriamo versioni, prezzi e l'offerta dedicata al cinquantino.

COM'È Peugeot Kisbee monta un motore 4 tempi raffreddato ad aria con iniezione elettronica che eroga 3,5 CV a 7.700 giri/min e 3,2 Nm a 7.300 giri/min, promettendo consumi di 1,75 litri/100 km, per un'autonomia di circa 380 km. Cerchi da 12'', freno a disco da 170 mm all'anteriore e altezza della sella di 760 mm da terra il suo biglietto da visita.

VERSIONI E PREZZI Kisbee è disponibile in diverse versioni e colori: c'è la Active – in Celest Blue, Icy White, Pearly Black – a 2.099 euro, alla quale si aggiungono le speciali Black Edition – colore Mad Black – Streetline – colore Satin Flash Silver – GT – colore Meteor Grey – e Motul – colore Flat 6 red – con prezzi di 2.149 euro per Black Edition e Streetline, mentre GT e Motul sono a 2.199 euro.

L'OFFERTA Fino al 31 marzo potrete acquistare Peugeot Kisbee con il finanziamento – in collaborazione con Findomestic, TAN fisso 0% - TAEG 7,76% – in 24 rate da 91,62 euro al mese.