Peugeot Motocycles: entra in campo Mutares, che fine fa Mahindra?

Il rientro di Peugeot Motocycles sulla scena italiana è stato segnato dal lancio del nuovo Pulsion 125 – trovate qui la prova – con la Casa francese che ha stupito tutti a EICMA portando il nuovo scooter adventure XP400, il cui prezzo è stato comunicato circa un mese fa. Ma quando manca davvero poco alla prova dello scooter con vocazione offroad – piccolo spoiler: sarà a fine marzo – arriva la notizia dell'acquisizione di Peugeot Motocycles da parte di Mutares. Scopriamo come cambia lo scenario.

IN & OUT Le azioni di Peugeot Motocycles – che dal 2015 appartiene al gruppo indiano Mahindra – sono state acquisite per il 50% da Mutares, holding con sede a Monaco, insieme a una maggioranza di controllo dell'80%. Ciononostante Mahindra mantiene un ruolo di co-partner, per sostenere il lancio di nuovi prodotti e la forte crescita prevista nei prossimi anni.

Il nuovo Peugeot XP400 a EICMA

VEDI ANCHE

COSA CAMBIA In buona sostanza l'arrivo di Mutares non dovrebbe sconvolgere i programmi, anzi, la holding dovrebbe giocare il suo ruolo di attore esperto nel settore automotive per far crescere ulteriormente Peugeot Motocycles, supportata dal capitale di Mahindra. Mutares ha partecipazioni con diverse realtà del settore automotive – perlopiù fornitori di componentistica per auto e moto – ma Peugeot è l'unica che si rivolge direttamente al consumatore finale.

Johannes Laumann, CIO di Mutares, ha dichiarato: ''Questa è la tredicesima acquisizione da parte di Mutares nel 2022. Peugeot Motocycles è un marchio riconosciuto a livello internazionale che si basa su una ricca storia come il più antico produttore al mondo di veicoli a due ruote a motore. Noi siamo molto orgogliosi di essere associati al marchio e credo fermamente che saremo in grado di realizzare il vero potenziale dell'azienda sulla base della nostra vasta esperienza nel settore e del nostro forte team operativo, insieme al nostro partner M&M. Vediamo un grande potenziale per forti sinergie all'interno del nostro segmento Automotive & Mobility''.

Rajesh Jejurikar, Executive Director, Auto & Farm Sectors, M&M: ''Siamo lieti di dare il benvenuto a Mutares in Peugeot Motocycles. I nostri sforzi sono volti a riunire questo tradizionale marchio francese che delizia i suoi clienti da 124 anni. Con una comprovata esperienza nella trasformazione di aziende in tutta Europa, unita a una grande esperienza nel settore automobilistico, Mutares è un partner ideale per rafforzare e far crescere il marchio con il supporto continuo di M&M''.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/02/2023