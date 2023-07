Nuova Peugeot 3008: sarà più sportiva, tecnologica e digitale. Eccola su strada

La Peugeot 3008 ha debuttato nel 2016 e nel 2020 ha ricevuto un attraente restyling, che ha portato gli ormai iconici fari con artigli a LED, tipici della Casa del Leone. Tuttavia, tempus fugit, come dicevano i latini, il tempo passa velocemente, cosìcome le tendenze nel mondo del design automobilistico, che richiedono carrozzerie più scolpite e posizioni più sportive per i modelli a ruote alte. Questo è ciò che Peugeot farà con la 3008 di terza generazione, trasformandola in un SUV coupé.

Nuova Peugeot 3008: design più sportivo rispetto al modello attualeLOOK PIÙ MODERNO E SEDUCENTE Il clou del nuovo modello sarà la coda ridisegnata con un portellone posteriore fortemente inclinato. Insomma, la prossima 3008 sembrerà sicuramente molto più sportiva del modello attuale e la nuova forma la aiuterà anche a differenziarla ulteriormente dalla prossima generazione della 5008. Nella parte anteriore, il nuovo modello dovrebbe avere le luci LED con i tre artigli che vediamo sui modelli più recenti e che saranno un elemento distintivo per l'intera gamma Peugeot in futuro. Questi saranno abbinati con il più recente motivo 3D della griglia e il nuovo logo introdotto dalla 308 nel 2021. Lo stile piuttosto movimentato del paraurti lascerà il posto a un design più pulito, simile alla 508 più recente. Il profilo avrà una linea più semplice con il tetto molto inclinato verso la parte posteriore. I fanali posteriori a LED più sottili con grafica a tre artigli dovrebbero essere collegati tramite un elemento decorativo di colore scuro, simile ad altri modelli Peugeot. Nuovi design delle ruote e una nuova tavolozza di sfumature per la carrozzeria potrebbero ravvivare ancora di più l'aspetto, magari con il trattamento bicolore di tetto e montanti verniciati di nero.

Nuova Peugeot 3008: il frontale definito dai fari a LED molto sottiliMISURE DA MAGGIORATA La nuova 3008, molto probabilmente crescerà nelle dimensioni, creando un divario maggiore con la futura 2008, che misura 4,4 metri di lunghezza. L'attuale 3008 misura 4,45 metri e il nuovo modello dovrebbe essere ancora più lungo. Questo aumento delle dimensioni migliorerà le proporzioni del veicolo e fornirà più spazio per passeggeri e bagagli, nonostante la sua forma da SUV-coupé.

Nuova Peugeot 3008: sarà più grande e spaziosa rispetto a oggiABITACOLO A TUTTO DIGITALE All'interno, mentre il cruscotto i-Cockpit del modello attuale può ancora sembrare attuale per gli standard del 2023, Peugeot alzerà l’asticella prendendo in prestito elementi super moderni dal concept Inception. L'abitacolo aggiornato avrà un quadro strumenti 3D rielaborato e uno schermo infotainment più ampio, oltre a un layout più semplice e materiali di qualità superiore, che lo avvicineranno a modelli premium. Inoltre, l'equipaggiamento verrà aggiornato con ADAS più avanzati.

Nuova Peugeot 3008: motori elettrici e ibridi per il SUV coupé franceseUNA NUOVA PIATTAFORMA Peugeot ha confermato ufficialmente che la nuova 3008 sarà il primo modello a montare la nuova architettura STLA Medium e la 3008 completamente elettrica sarà la prima a debuttare, seguita da vicino da una e-5008 più grande e meccanicamente simile. Mentre i propulsori a emissioni zero saranno l'obiettivo principale della nuova generazione, Peugeot offrirà comunque opzioni alternative sotto forma di motori ibridi per alcuni mercati che non sono ancora pronti alla transizione verso i veicoli 100% elettrici. La nuova architettura dovrebbe portare capacità tecniche migliorate sul fronte elettrico in termini di potenza e autonomia rispetto all'attuale piattaforma EMP2 che oggi è alla base della Peugeot 308 elettrica e di molti altri modelli BEV del Gruppo Stellantis. In particolare, l'autonomia a emissioni zero potrebbe arrivare fino a 700 km, con Peugeot che offrirà l'opzione di tre diversi propulsori elettrici per il nuovo SUV.

Nuova Peugeot 3008: la versione elettrica potrebbe avere fino a 700 km di autonomiaNON SOLO 100% ELETTRICITÀ Lato ibrido, la nuova 3008 sarà probabilmente equipaggiata con la nuova versione mild-hybrid del motore a benzina PureTech da 1,2 litri a tre cilindri che ha debuttato lo scorso anno. Il motore a combustione è assistito da un unico motore elettrico che eroga fino a 28 CV ed è integrato in un inedito cambio automatico a doppia frizione a sei marce (e-DSC6) che agisce sulle ruote anteriori. L'energia viene immagazzinata in una piccola batteria da 48V montata sotto il sedile anteriore sinistro. Complessivamente, la potenza combinata della configurazione ibrida leggera sarà di 134 CV per 230 Nm di coppia, con l'elettrificazione che garantirà minori consumi di circa il 15% rispetto all’attuale 3008.Tuttavia, non è chiaro se Peugeot metterà in listino anche opzioni ibride plug-in per la 3008 new generation, come avviene per il modello attuale che è disponibile con motori elettrici e con trazione anteriore o integrale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/07/2023