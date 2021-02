DURA A MORIRE Dalla sponda opposta dell'Atlantico riecheggia un grido di battaglia. L'ultimo, prima di arrendersi. Nuova Giulietta sì, nuova Giulietta no: la sorte dell'acerrima anti-Golf all'italiana non è ancora certa. Sta di fatto che in Messico debutta ora una versione celebrativa del 110° anniversario della marca, nome completo Alfa Romeo Giulietta 110 Edizione. E a dispetto della sua - sempre probabile - funzione di versione dei commiati, è piena di energia.

MOTORE Giulietta 110 Edizione 2021 è alimentata da una vecchia conoscenza Alfa Romeo, ovvero il quattro cilindri turbo benzina da 1750 cc, unità che sviluppa 237 cavalli di potenza e 340 Nm di coppia, naturalmente accoppiata a cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, per scaricare la sua esuberanza sulle ruote anteriori. Una Giulietta che esprima un'accelerazione 0-100 km/h in 6 secondi netti e una velocità massima di 244 km/h, a noi suscita un po' di invidia. E soprattutto, nostalgia.

DESIGN Rifinita in Rosso Competizione o in Grigio Opaco, Giulietta 110 Edizione si distingue esternamente per fari bi-xeno con effetto fibra di carbonio, fendinebbia anteriori con cornici nere, fari posteriori a LED, accenti neri lucidi, spoiler posteriore in fibra di carbonio a vista e finiture speciale per le maniglie porta. Completano il kit estetico una striscia rossa sotto griglia anteriore e paraurti posteriore, i freni Brembo con pinze rosse, i cerchi neri in alluminio da 18 pollici. All'interno, sedili anteriori esclusivi con rinforzo extra rispetto a Giulietta Veloce, avvolti in Alcantara con cuciture rosse. Il logo Alfa Romeo è ricamato nei poggiatesta integrati, completi di inserto in metallo. La dotazione standard include anche display touchscreen da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, telecamera di retromarcia e impianto audio Alpine.

PREZZO Nel Paese dell'America Centrale, Alfa Romeo Giulietta 110 Edizione è già in vendita a un prezzo di partenza di 759.900 pesos messicani, equivalenti a 31.270 euro al cambio attuale. Farà una visita anche in patria?