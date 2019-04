Autore:

Lorenzo Centenari

ALFA INCERTEZZE Si è detto di tutto, di nuova Alfa Romeo Giulietta. Che avrebbe abbandonato la trazione anteriore per quella posteriore, che si sarebbe convertita all'ibrido, che si sarebbe alzata da terra per assomigliare ad un crossover. Come spesso accade, la montagna ha partorito un topolino, e al Salone di Ginevra non si è visto altro che un semplice restyling. È dura, ora, che Giulietta di seconda generazione (sempre ammesso che...) venga al mondo prima del 2021: l'edizione ora in commercio, chiamiamola MY19 (nuova tinta Verde Visconti, nuove combinazioni per gli interni), ha pur sempre bisogno di scaricare tutte le cartucce. Quindi? Quale futuro?

GIULIETTA DREAMING C'è chi se lo immagina così, il secondo ciclo dell'iconica compatta del Biscione. Il rendering che pubblichiamo è apparso sulla pagina Facebook di Alfa Romeo Project 950: una Giulietta che conserva proporzioni da berlina a due volumi classica, quindi senza alcun sollevamento del pianale dal terreno, e soprattutto con un frontale molto più vicino a quello di Tonale, ma anche di sorella Giulia, coi fari che perdono quella panciuta forma ellittica, per adottare un aspetto affilato e con tecnologia full Led. Altre features? Il taglio dei cristalli posteriori: arrotondato e rastremato, proprio come per Tonale.

TONALE PIGLIATUTTO A proposito del Suv compatto Alfa Romeo, del quale a Ginevra abbiamo ricevuto il primo assaggio (è pur sempre una concept car). L'investimento su Tonale, sport utility su piattaforma Jeep (una variante del pianale Compass), esclude l'ipotesi di una Giulietta-Suv. Le strade ora sono due: o FCA delibera per un'auto di segmento C tradizionale, gettando il cuore oltre l'ostacolo e sfornando una vettura di design sportivo (come quella in foto) e grado tecnologico fresco di giornata, o abbandona il progetto una volta per tutte su pressione del mercato. Logiche industriali a parte, noi crediamo che sarebbe un vero peccato. E a voi piacerebbe un'Alfa Giulietta Giulia-style?