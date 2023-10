Alfa Romeo: il capo del Design parla di una monovolume elettrica

Partiamo da un presupposto. Un presupposto anche piuttosto importante. Alfa Romeo è un marchio automobilistico che in Italia raccoglie un interesse e un senso di rispetto unico e per questo quasi unanime. Ogni notizia è accolta con curiosità, a prescindere che essa sia una conferma ufficiale o un'indiscrezione. Esattamente come in questo caso, perché il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, ha suggerito che la sua azienda potrebbe realizzare nel prossimo futuro un lussuoso monovolume (MPV). Avete letto bene: il capo del design di Alfa Romeo ha aperto all'ipotesi di una nuova multispazio o un ''van'', per dirla all'americana. Ovviamente elettrica.

OMAGGIO AL PASSATO I più informati di voi ricorderanno che Alfa Romeo ha già un passato nel segmento dei multispazio. Per i meno informati: tra il 1954 e il 1967, il marchio di Arese realizzò un veicolo funzionale al trasporto di numerosi passeggeri denominato ''Romeo''. E poi passato alla storia come ''Autotutto''. L'idea ripercorreva il successo del Volkswagen T1 (il ''Bully'') per offrire un veicolo che promettesse ottime capacità di carico per bagagli e persone, permettendo loro d'inseguire il mito del viaggio ''on-the-road'' affermatosi soprattutto nei primi anni '60. Dunque è lo stesso Mesonero a giustificarne un ritorno: ''è stato bellissimo'', ha detto in un'intervista raccolta dal magazine inglese Autocar. ''A proposito, non sarebbe sorprendente se tornasse un giorno''. Un'affermazione non solo provocatoria ma anche (forse) allusiva, considerando che gli MPV stanno realmente ri-ottenendo interesse e ri-guadagnando quote di mercato importanti

L'MPV Alfa Romeo dovrebbe offrire contenuti molto lussuosi

LA PIATTAFORMA C'È Tecnicamente, il futuro e plausibile MPV Alfa Romeo non sarebbe poi neanche una sfida. Il marchio di Arese potrebbe facilmente utilizzare la piattaforma STLA Large di Stellantis e aggiungere tutti i lussuosi dettagli per renderlo un multispazio di alto livello. In linea dunque con le aspettative e la reputazione che Alfa ha costruito e vuole esprimere e mantenere. D'altronde l'elettrificazione, almeno in questo specifico segmento, può offrire numerosi vantaggi in termini di contenuti. L'assenza di componenti meccaniche permetterebbe di guadagnare molto più spazio a bordo, aggiungendo equipaggiamenti che possano intrattenere o migliorare la vita a bordo dei passeggeri.

PERCHÉ LA CINA LO VUOLE I monovolume stanno tornando di moda, soprattutto grazie alla loro popolarità in Cina, dove lo spazio che offrono è considerato un lusso tanto quanto gli schermi multipli o gli impianti stereo di alta gamma. Tanto che sono diversi i costruttori europei a sperimentare una nuova offensiva nel segmento. Volvo sta preparando il suo primo MPV: l'EM90, che, almeno secondo quanto dichiarato, dovrebbe proporre un'organizzazione dello spazio interno sorprendentemente nuova. Volkswagen sta ottenendo successo con l'ID Buzz, Mercedes ha l'arcinota Classe V, Hyundai si è inserita con il suo personalissimo e coraggioso Staria mentre Lexus sta portando in Europa il suo nuovo e sontuoso LM, esperimento di un monovolume di lusso. Molti marchi cinesi, tra cui quelli di giganti come BYD, Geely e SAIC, hanno le loro versioni di questo formato. Insomma, lo spazio per inserirsi con un prodotto c'è. Vedremo se in Alfa Romeo passeranno dalle parole ai fatti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 16/10/2023