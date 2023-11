Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Tonale: un Tributo Italiano per tutta la gamma

La Casa di Arese crea un'edizione speciale per celebrare l'appartenenza italiana del marchio. Disponibile per Giulia, Stelvio e Tonale

Non esiste marchio automobilistico che sappia raccogliere più orgoglio nazionale di Alfa Romeo. L'azienda milanese ha costruito attorno a sé nel tempo un'aspettativa e una consapevolezza uniche. Consapevolezza che è presente anche all'interno del management Stellantis che ha così deciso di presentare la nuova gamma Tributo Italiano. Questo speciale allestimento è disponibile per i modelli Giulia, Stelvio e Tonale, promettendo di celebrare l'italianità del marchio attraverso finiture esclusive, optional dedicati e una nuova livrea bicolore.

Alfa Romeo Tonale: 3/4 posteriore

TRICOLORE Le Alfa Romeo Tributo Italiano richiamano il gusto raffinato, l'eleganza e il ''saper fare'' italiano. Disponibili esclusivamente nei vivaci colori Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa, queste auto si distinguono per il tetto nero abbinato, i paraurti e le modanature esterne in tinta carrozzeria. La bandierina tricolore sulla calotta degli specchietti retrovisori, i sedili sportivi in pelle nera con dettagli traforati rossi, il logo Tributo Italiano ricamato sui poggiatesta e gli accenti ''carbon design'' sulla plancia sottolineano l'attenzione ai dettagli e la passione per lo stile del Bel Paese. Le Alfa Tributo Italiano si abbinano a tutte le motorizzazioni disponibili per i modelli Giulia (qui la prova della Quadrifoglio), Stelvio e Tonale e più nel dettaglio le opzioni includono il 2.0 turbo benzina da 280 CV o il 2.2 turbodiesel da 210 CV per Giulia e Stelvio, entrambi con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4. La Tonale è disponibile tra mild hybrid a benzina da 150 CV, 2.0 turbodiesel da 160 CV e ibrida plug-in da 280 CV con trazione integrale.

Alfa Romeo Stelvio: dettaglio ruota

FULL OPTIONAL Oltre al design, le Alfa Romeo Tributo Italiano vantano una dotazione completa di comfort e tecnologia. Cerchi da 21” sulla Stelvio, 19” sulla Giulia e 20” sulla Tonale, tutti abbinati alle pinze freno rosse firmate Brembo. Il climatizzatore bi-zona, il volante riscaldato con paddles in alluminio, i sedili anteriori ventilati e riscaldati, l'impianto audio Harman Kardon e i sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2 completano un pacchetto full optional.

Alfa Romeo Stelvio: dettaglio interni

I PREZZI Alfa Romeo non ha ancora pubblicato i listini completi, ma ha annunciato solo alcune proposte. La Tonale Hybrid da 160 CV in allestimento Tributo Italiano è proposta a 50.150 euro, con la promozione di lancio che la porta a 46.710 euro. La Giulia Tributo Italiano, con il 2.2 turbodiesel da 210 CV, ha un prezzo di partenza di 63.850 euro, che scende a 56.308 euro con le promozioni. In cima all'offerta, la Stelvio Tributo Italiano, equipaggiata con il 2.2 turbodiesel, è proposta a 69.950 euro o 61.676 euro sfruttando il finanziamento Alfa Top Lease.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 16/11/2023