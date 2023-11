Per Alfa Romeo inizia una nuova era: ecco il teaser di un misterioso modello

Poche ore dopo aver svelato la serie speciale Tributo Italiano per Tonale, Giulia e Stelvio, Alfa Romeo ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook un messaggio piuttosto “ermetico”, ma molto diretto e significativo. Infatti, possiamo vedere il teaser di un misterioso modello. Di cosa si tratta? Difficile saperlo, in ogni caso il messaggio è arrivato, a noi provare a interpretarlo. Di fatto, è proprio la firma luminosa a LED del SUV compatto di Arese con la scritta “A New Era Begins”. La foto scura raffigura le luci accese nel loro sinuoso design e Alfa non ha fornito altre informazioni sui suoi canali social, oltre a ''Stay tuned... Una nuova era inizia con Alfa Romeo''. Quindi, possiamo solo ipotizzare in base a ciò che sappiamo.

Teaser Alfa Romeo: un nuovo modello in arrivo su base Tonale? ELETTRICA O SPORTIVA? Questa “nuova era” potrebbe essere interpretata come un suggerimento per il primo veicolo elettrico di Alfa, confermato per il 2024. Tuttavia, le luci posteriori sul teaser appartengono chiaramente al SUV del Biscione piuttosto che a un prossimo B-SUV più piccolo e ancora senza nome, che debutterà presto con motorizzazioni elettriche e ibride. Questo significa che l'Alfa Romeo sta progettando una nuova versione della Tonale? Per rinfrescarci la memoria, il SUV compatto che si basa sulla vecchia piattaforma FCA Small Wide invece che sulla più recente STLA Medium, è attualmente disponibile con motori diesel, benzina, ibrido leggero e ibrido plug-in, per potenze da 131 a 280 CV. Una Tonale completamente elettrica è stata ritenuta ''tecnicamente possibile'' dal responsabile dei prodotti dell'Alfa Romeo, Daniel Tiago Guzzafame, anche se una simile ipotesi non era ancora stata definita quando ha rilasciato la dichiarazione nel febbraio 2022.

VEDI ANCHE

Teaser Alfa Romeo: i LED non tradiscono, ma... cosa si nasconde dietro quelle luci?2027: STOP AI MOTORI CONVENZIONALI Più o meno nello stesso periodo, l'amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha confermato che era già in agenda una versione Quadrifoglio della Tonale, ma ha aggiunto che non ne avrebbe approvato la produzione fino a quando non avesse raggiunto ''il massimo livello delle prestazioni''. Infine, ricordiamo che Alfa Romeo si è impegnata a diventare un marchio esclusivamente elettrico entro il 2027, quando la produzione delle attuali Giulia e Stelvio verranno interrotte insieme alle versioni alimentate a combustione interna della Tonale. È questa la nuova era di cui parla il teaser? Per adesso sono solo congetture, ma qualcosa bolle in pentola sicuramente: il tempo ce lo dirà.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/11/2023