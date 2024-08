Alfa Romeo Junior premiata in Germania per il design

Alfa Romeo Junior, discussa in Italia per il design, conquista un premio in Germania come fecero Giulia, Stelvio e Giulietta

È la prima Alfa Romeo elettrica e in alcuni particolari non nasconde le sinergie con altri modelli del gruppo Stellantis: è un'auto controversa l'Alfa Romeo Junior, che tuttavia nella prova in pista ha convinto e ora prosegue la tradizione di famiglia conquistando il pubblico estero, come più volte hanno fatto Giulia, Stelvio e Giulietta prima di lei. Alla Junior va infatti il riconoscimento per il migliore design nella categoria “Small Cars/City Cars/Compacts”, assegnato in base a un sondaggio tra i lettori della rivista specializzata tedesca Auto Zeitung, sbaragliando 63 modelli concorrenti.

Alfa Romeo Junior

VEDI ANCHE

I SEGRETI DEL SUO SUCCESSO Con buona pace dei detrattori nazionali, la Junior ha vinto grazie allo sguardo deciso del suo frontale, con la fanaleria “3+3” che richiama gli altri modelli del Biscione; ha vinto con il suo leggendario scudetto per la prima volta disponibile in due varianti, la classica Leggenda (qui sopra), che omaggia le sportive Alfa Romeo degli anni Venti e Trenta, e la moderna interpretazione Progresso (foto di copertina). Junior ha vinto poi per l’iconica Coda Tronca, che richiama vetture leggendarie come la Giulia TZ e migliora contemporaneamente l'aerodinamica. All'interno, la qualità percepita trasmessa dai rivestimenti e l’abitacolo avvolgente ispirano un senso di sportività e comfort. Alcuni sono arrivati a definire la Junior: ''La miglior Alfa di questa generazione'', che è forse un'esagerazione, ma se il pubblico straniero ne farà un successo commerciale, oltre che di immagine, anche in Italia dovremo saper mettere da parte le polemiche.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2024