Junior elettrica "miglior Alfa di questa generazione", dice la stampa UK. Vero?

Pochi giorni fa vi abbiamo proposto la nostra recensione dell'Alfa Romeo Junior Veloce elettrica, in cui trovate anche quello che è probabilmente il video più ricco di dettagli sulle impressioni di guida che possiate trovare sul Web. Oggi, tutti parlano del SUV compatto del Biscione, che la prestigiosa testata inglese Auto Express arriva a definire ''la miglior Alfa di questa generazione''. Un parere lusinghiero, certo, ma che merita qualche riflessione.

Alfa Romeo Junior Veloce in pista a Balocco, vista laterale

LE RAGIONI DEGLI INGLESI A firmare l'articolo su Auto Express è Steve Sutcliffe, giornalista espertissimo e dal notevole pedigree agonistico, che così argomenta la sua opinione: ''L'Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce è la migliore Alfa tradizionale di questa generazione. Colpisce il bersaglio sotto molti aspetti. Non solo perché è bella da guidare, ma anche perché è ben confezionata, è dotata di molta tecnologia utile nel mondo reale ed è davvero ben fatta, dentro e fuori. In effetti, dimostra quanto può essere valida una piccola auto elettrica se i dettagli sono curati nel modo giusto. È costosa, però, e la batteria potrebbe essere più grande, ma c’è una versione più economica con meno prestazioni e più autonomia. Nel complesso è davvero straordinaria''.

Alfa Romeo Junior Veloce in pista a Balocco, 3/4 posteriore

LA REPLICA ITALIANA Un parere così lusinghiero aiuterà la diffusione di un modello importante per Alfa e Stellantis. Il che è certo un bene. Sutcliffe sottolinea tra l'altro che la magia della Veloce non sta nella potenza, ma nel peso contenuto (fino a 200 kg in meno rispetto alle rivali) e nelle sue doti di qualità e completezza. C'è di buono che qualità e completezza caratterizzeranno anche i modelli meno costosi, ma mi chiedo se il giornalista inglese sarebbe davvero rimasto folgorato dalla qualità dell'elettrica italiana se non avesse avuto gli spettacolari sedili Sabelt e le finiture in Alcantara dell'allestimento Veloce. E se non avesse avuto nemmeno l'autobloccante Torsen e il brio del motore più potente?

Alfa Romeo Tonale

IL CONFRONTO È TUTTO IN CASA Tutto questo per dire che faccio un po' fatica a ritenere la Junior elettrica migliore di una Giulia, una Stelvio o una Tonale (qui la prova dell'ibrida), che offrono un pacchetto più completo e versatile. La Tonale, tra l'altro, ha prezzi d'attacco persino inferiori - seppure di pochissimo - alla Junior elettrica da 156 CV. La quale, come Sutcliffe sottintende, potrebbe essere la quadratura del cerchio per ragioni di prezzo. Insomma, siamo tutti contenti che la nuova compatta Alfa Romeo entri in famiglia a testa alta, ma eleggerla nuova ''ammiraglia'' del Biscione è eccessivo. A meno di non considerare gli altri modelli di cui sopra come appartenenti alla generazione precedente, ma a quel punto quella dell'inglese Sutcliffe suonerebbe un po' come un'italica ''supercazzola''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/07/2024