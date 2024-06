Alfa Romeo Junior: la Veloce ora ha 280 CV, non 240

Diciamolo, la nuova compatta Alfa Romeo Junior ha raccolto pareri contrastanti, facendo molto discutere gli alfisti della prima ora con una nuova schiera di possibili adepti. La piattaforma in comune con altri modelli del Gruppo Stellantis ha lasciato perplessi - per così dire - i puristi e gli amanti della trazione posteriore, ma ora arriva una versione che tenta di rappacificare molti animi: l'Alfa Romeo Junior Veloce, che con 280 CV sotto al cofano si allinea alle versioni più apprezzate di Giulia e Stelvio. Ma con un'importante differenza: Junior Veloce è un'auto elettrica. A ben guardare, Junior Veloce era già stata annunciata al lancio, ma dichiarava all'epoca ''appena'' 240 CV. Evidentemente, finalizzando il processo di omologazione, la casa del Biscione si è ritrovata nelle condizioni di poter spremere da motore e batteria una quarantina di cavalli in più. Mica male!

Alfa Romeo Juinior Veloce elettrica, 3/4 anteriore

NON SOLO MOTORE Il nuovo motore elettrico debutta in anteprima sulla nuova compatta sportiva, che in questa configurazione - per ora - rappresenta la versione più sportività in gamma. Accanto alla potenza aumentata, la Veloce appena annunciata ha beneficiato di ''interventi volti a massimizzare performance, road handling e divertimento puro alla guida''. Nella fattispecie, lo sterzo è stato regolato per essere il più diretto del segmento, con un rapporto di 14,6:1. L’assetto è sportivo e ribassato di 25 mm; le barre antirollio anteriori e posteriori hanno una taratura sportiva per garantire un inserimento in curva rapido e preciso; l’impianto frenante prevede all’anteriore dischi da oltre 380 mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini; il differenziale Torsen offre la migliore trazione possibile in ogni condizione. Inoltre, gli pneumatici da 20” sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni e offrono elevati livelli di aderenza.

IN PROVA AL BALOCCORING Per sapere come si comporta la nuova Alfa Romeo Junior Veloce elettrica non avete che da continuare a seguirci: la proveremo molto presto nella cornice del circuito Langhe del proving ground di Balocco, nella sua configurazione completa lunga circa 20 chilometri: una configurazione che, dice Alfa, mai prima d’ora era stata messa a disposizione di piloti esterni che non facessero parte del team di sviluppo. Qui tutte le Alfa Romeo stradali delle ultime decadi hanno effettuato i loro test di sviluppo e lo storico team “Alfa Corse” testava e metteva a punto le vetture per i campionati F1, DTM e Super Turismo. Vedremo se la compatta elettrica sarà all'altezza di cotanta tradizione. Per i prezzi, attendiamo il listino ufficiale, ma sappiamo che Junior elettrica partiva da 39.500 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/06/2024