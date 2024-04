Alfa Romeo Milano: com'è fatto e quanto costa il mini SUV. Video

Debutta Alfa Romeo Milano e il SUV compatto del Biscione non è come molti se l'aspettavano. Prezzi da 29.900 euro. Le opinioni dal vivo

Svelato l'attesissimo SUV compatto Alfa Romeo Milano. Che per la gioia di molti non sarà proposto solo in versione elettrica, ma anche con una motorizzazione mild-hybrid: a due o quattro ruote motrici. Ordini aperti dall'11 aprile: i prezzi? Si parte (per ora) da 29.900 euro (vedi ultimo paragrafo). Lo stile è probabilmente molto diverso da come te lo aspettavi. Clicca Play sulla foto di cover per il video e le prime opinioni dopo il faccia a faccia. Se vuoi, riguarda anche la diretta streaming della world premiere (c'è anche Carlos Tavares).

Alfa Romeo Milano, luci ''3+3'' e nuovo scudo Alfa

Il Trilobo con lo scudo al centro è sempre stata una gran fortuna per i designer: lo metti là davanti ed è subito Alfa Romeo. Per la Milano, però, il Centro Stile ha reinventato il frontale, con un effetto molto moderno che confonde un po' chi si aspettava un forte richiamo alla tradizione. Una mascherina del colore della carrozzeria incornicia un pannello liscio in cui il Biscione è ritagliato in grande, ma l'effetto ''scudo'' è meno evidente che su tutti gli altri modelli del passato. Le luci “3+3” vorrebbero richiamare gli altri modelli del Biscione, ma la forma curva che gira attorno alla mascherina crea un family feeling forse più con le Ferrari Purosangue e SF90, piuttosto che con la Tonale e le ultime versioni di Stelvio e Giulia.

Alfa Romeo Milano, vista laterale

UN TAGLIO DAL O COL PASSATO? Insomma, la Milano è molto innovativa e certamente diversa da come me l'aspettavo, ma le linee tendenzialmente morbide sanno comunque di Made in Italy. Qualche somiglianza con la Nuova Lancia Ypsilon si nota nella fiancata, con la maniglia della porta posteriore annegata nel terzo montante, e con quest'ultimo verniciato a contrasto. Ma il cofano scolpito e il forte carattere espresso dai fascioni anteriore e posteriore allontana parecchio la Milano dagli altri modelli Stellantis allestiti sulla piattaforma e-CMP. Lunga 4,17 m, Milano ha sbalzi contenuti e passaruota muscolosi: Alfa dichiara di aver cercato nella coda tronca una citazione della leggendaria Giulia TZ del 1963 (foto sotto). Solo una citazione, comunque, ottenuto con il labbro scuro che integra le luci, visto che oggi riproporre il posteriore fortemente recesso rispetto al taglio netto del ''lato B'' sarebbe comunque impossibile.

Alfa Romeo Giulia TZ - By Detectandpreserve - Own work, CC BY-SA 3.0

A bordo della Milano, un volante compatto comanda ''lo sterzo più diretto della categoria'', dice Alfa: una ricetta collaudata per farti capire subito che cosa stai guidando. Dietro di esso, la strumentazione digitale da 10,25 pollici è raccolta sotto una palpebra che imita il classico ''cannocchiale''. Altri riferimenti al mondo del Biscione sono le bocchette di climatizzazione a forma di quadrifoglio e gli sportivissimi sedili Sabelt: sono di serie solo per l'allestimento top, ma promettono un contenimento laterale di stampo racing nella guida più dinamica, grazie ai fianchetti molto pronunciati. Mi piace l'ampio uso di materiali pregiati per vestire la plancia, le sedute, il volante e la console centrale: Alcantara, sulla Milano più sportiva.

Alfa Romeo Milano, volante e bocchetta di ventilazione

EFFETTO DEJA VU Le grafiche della strumentazione sono state leggermente personalizzate per dare un carattere esclusivo alla nuova piccola di casa Alfa, anche se i caratteri e i numeri riportano ad altri modelli del gruppo Stellantis: così come il selettore di marcia e il tasto per cambiare le modalità di guida. Chi si era affezionato al manettino DNA potrebbe storcere il naso. Anche la pulsantiera sotto allo schermo da 10,25'' dell'infotainment è un deja-vu, che ricorda Jeep Avenger e Fiat 600, così come il menu, che si può organizzare a piacimento come quelli degli smartphone, con il collaudato sistema dei widget.

VEDI ANCHE

Alfa Romeo Milano, tasti di derivazione Peugeot sulla console centrale

A.I. A BORDO Per non trascurare la praticità di utilizzo, Milano mette sul piatto il bagagliaio più capiente della categoria BEV (400 litri), che prevede l'apertura senza mani del portellone elettrico e si combina con il classico ''frunk'': il vano sotto il cofano anteriore per i cavi di ricarica. La guida assistita arriva al livello 2 e in manovra si può contare su retrocamera a 180° e su sensori per tutto il perimetro dell'auto. Tra le tecnologie di bordo, l'Intelligenza Artificiale Chat GPT punta a rendere più interessanti e ricche di informazioni le chiacchierate con l’assistente virtuale Hey Alfa, mentre rispondono presente anche il sistema keyless e le luci Full Led Matrix adattive. E il sedile del guidatore con funzione massaggio lombare a richiesta.

Alfa Romeo Milano, dettaglio del frontale

Alfa Romeo Milano è proposta in quattro versioni, che prendono il nome dalle rispettive motorizzazioni. Si parte con Milano Ibrida, con motore tre cilindri turbo a benzina mild hybrid da 136 CV. Ibrida Q4 aggiunge un motore elettrico al posteriore, a dare una blanda trazione integrale a intervento automatico: qui il manettino per le modalità di guida ha una posizione aggiuntiva chiamata appunto Q4, che ottimizza la trazione sui fondi a bassa aderenza. Milano Elettrica ha un motore da 156 CV, trazione anteriore e batteria da 54 kWh per 410 km di autonomia; Elettrica Veloce alza l'asticella con 240 CV, differenziale autobloccante meccanico Torsen, assetto ribassato di 25 mm, barre stabilizzatrici più rigide e freni anteriori da 380 mm, morsi da pinze monoblocco a 4 pistoncini.

Alfa Romeo Milano, le luci postriori

CHE PACCO VUOI? Tre pack completano l’offerta: Techno comprende i sistemi di assistenza per portare la guida autonoma al livello 2, il portellone elettrico con apertura senza mani, i proiettori LED Matrix e la navigazione connessa con assistente virtuale. Il pacchetto Premium propone interni misto vinile-tessuto, sedile guidatore a regolazione elettrica con funzione massaggio, luci ambient a 8 colori e pedaliera e battitacco in alluminio. Sport porta in dote i sedili Sabelt, con rivestimenti in Alcantara e una caratterizzazione sportiva negli esterni.

PREZZI Ordini aperti dunque da giovedì 11 aprile 2024, data a partire dalla quale è tuttavia ordinabile esclusivamente Milano Speciale, versione di lancio top di gamma disponibile nelle motorizzazioni Ibrida ed Elettrica. Prezzi, rispettivamente, di 29.900 euro e 39.500 euro. Per entrambe, formule di leasing finanziario con rate da 200 euro al mese. Successivamente, aprirà l'ordinabilità anche degli allestimenti più economici.

''SPECIALE'' PERCHÈ Milano Speciale è un allestimento che prevede una selezione mirata dei migliori contenuti offerti in gamma. Negli esterni, spicca la nuova reinterpretazione dello scudetto “Progresso”, le finiture sportive opache con inserti nel nuovo e già iconico rosso Brera e cerchi in lega “Petali” da 18”. L’abitacolo è impreziosito da tratti sportivi e contenuti esclusivi come gli interni “Spiga” in vinile e tessuto, il volante in pelle ed il sedile guidatore a movimentazione elettrica con funzione massaggio. La cura nei dettagli è assicurata dall’elegante e distintiva illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette aria, il tunnel centrale e l’iconico Cannocchiale. Tra le dotazioni di sicurezza, di serie la guida autonoma di livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free ed il sistema keyless con tecnologia proximity access.

Ibrida (Q4) Elettrica (Veloce) Motore 1,2 litri, 3 cilindri, turbo, benzina, mild hybrid elettrico Potenza 136 CV 156 CV (240 CV) Coppia n.d. n.d. Velocità massima n.d. n.d. 0-100 km/h n.d. n.d. Batteria - 54 kWh Autonomia - 410 km Ricarica - 10-80% in 30 minuti a 100 kW in CC Trazione anteriore (integrale elettrica) anteriore (con autobloccante meccanico) Cambio automatico a doppia frizione, 6 rapporti monomarcia Dimensioni 4,17 x 1,78 x 1,50 m 4,17 x 1,78 x 1,50 m Bagagliaio da 400 litri da 400 litri Peso a vuoto con conducente a bordo n.d. n.d. Prezzo indicativo n.d. n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/04/2024