Alfa Romeo Milano: guarda qui la presentazione in live streaming. L'appuntamento è per mercoledì 10 aprile 2024 alle 17:00

Ci siamo, la Casa del Biscione sta per svelare il SUV compatto Alfa Romeo Milano. La presentazione viene trasmessa in diretta video e nel riquadro qui sotto potete guardare con noi la premiére in live streaming da YouTube. L'appuntamento è per mercoledì 10 aprile 2024: lo spettacolo comincia alle 17:00. Non mancare!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/04/2024