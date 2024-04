Alfa Romeo Milano cambia nome: ora si chiama Alfa Romeo Junior

''Illegale fare in Polonia un’auto chiamata Alfa Romeo Milano'': era stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, citando una legge italiana del 2003, ad attaccare la nuova compatta del Biscione. Anche se, a dirla tutta, non sono mancate in passato auto straniere con nomi italiani. Ma tant'è: Jean-Philippe Imparato, per prevenire ripercussioni, ha deciso con il top management di Stellantis di cambiare nome all'auto solo pochi giorni dopo il lancio mondiale. Vi piace l'Alfa Romeo Milano? Quando andrete in concessionaria per chiedere di lei, sappiate che d'ora in poi si chiamerà Alfa Romeo Junior. ''Decidiamo di cambiare, pur sapendo di non essere obbligati a farlo'', dice Jean-Philippe Imparato, ''perché vogliamo preservare le emozioni positive che i nostri prodotti generano da sempre ed evitare qualsiasi tipo di polemica. L’attenzione riservata in questi giorni alla nostra nuova compatta sportiva è qualcosa di unico, con un numero di accessi al configuratore online senza precedenti, che ha provocato il crash del sito web per alcune ore.”

Alfa Romeo Juinior rimpiazza il nome Milano

LE PAROLE DEL BISCIONE Pur ritenendo che il nome Milano rispetti tutte le prescrizioni di legge, e in considerazione del fatto che ci sono temi di stretta attualità più rilevanti del nome di una nuova autovettura, Alfa Romeo decide di cambiare il nome da Milano a Alfa Romeo Junior, nell’ottica di promuovere un clima di serenità e distensione. “Siamo perfettamente consapevoli che questo episodio rimarrà inciso nella storia del Marchio. È una grande responsabilità ma al tempo stesso è un momento entusiasmante. La scelta del nuovo nome Alfa Romeo Junior è del tutto naturale, essendo fortemente legato alla storia del marchio ed essendo stato fin dall’inizio tra i nostri preferiti e tra i preferiti del pubblico'', aggiunge Imparato. Il team Alfa Romeo ringrazia il pubblico per l’enorme numero di feedback ricevuti, la rete dei concessionari italiani per il supporto, i giornalisti per la enorme attenzione mediatica riservata alla nuova vettura, e il governo per la pubblicità gratuita indotta da questo dibattito.

L'ALFA ROMEO JUNIOR IN PILLOLE Per avere maggiori informazioni sull'Alfa Romeo Junior (ex Milano) potete leggere qui l'approfondimento, ma in estrema sintesi, si tratta della compatta che vuole catturare l'attenzione di chi in passato avrebbe comprato una Mito o una Giulietta: un modello lungo 4,17 metri con un bagagliaio da 400 litri ''best in class'', e proposto in versione mild hybrid a partire da 29.900 euro o con motorizzazione 100% elettrica a partire da 39.500 euro. L'ibrida indossa sul frontale uno scudo più coerente con la tradizione, che potete vedere nella foto di copertina del servizio, mentre la Junior elettrica ne ha uno ristilizzato dal designer Alejandro Mesonero Romanos, che non ha mancato di far discutere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/04/2024