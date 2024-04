"Fake news". Tavares a (Alfa Romeo) Milano: cosa ha detto veramente

La ripete cinque volte. La riserva per la parte conclusiva del proprio discorso, ma quell'espressione ce l'ha sulla punta della lingua sin da quando riceve il microfono da Jean-Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo. ''Fake news'', nient'altro che notizie false: Carlos Tavares, CEO Stellantis, super ospite della premiere di Alfa Romeo Milano nella città di Milano, non ricorre a giri di parole. ''Fake'' tutte le ''news'' che vogliono Stellantis trascurare l'industria italiana. Ognuno può ascoltare le dichiarazioni di Tavares riguardando il video del reveal del SUV Milano, andato in scena mercoledì 10 aprile: basta scorrere fino al minuto 33:30. Si esprime in inglese: per comodità, qui riportiamo e traduciamo i passaggi più significativi.

Carlos Tavares, ''special guest'' della premiere di Alfa Romeo Milano

UNA CANZONE D'AMORE In realtà, il primo spezzone del monologo del ''grande capo'' del Gruppo franco-italiano non contiene informazioni chiave, con Tavares che insiste sulla passione che ispira il suo team nel proprio mestiere di costruire automobili e sul rispetto che la dirigenza nutre nei confronti della storia e dell'identità di ognuno dei 14 marchi che compongono il firmamento Stellantis. ''A gennaio 2021, quando creammo questa fantastica 'centrale elettrica' di brand iconici, alcuni dei nostri concorrenti occidentali - racconta Tavares - pensavano che non saremmo riusciti a gestirla. Sorprendentemente, pure all'interno dell'azienda qualcuno mi suggerì che avremmo dovuto sopprimere certi brand. Dall'esterno, competitor bussarono alla porta per chiederci se avessimo avuto intenzione di vendere Alfa Romeo. Mi bastò un secondo per rispondere loro: mi state prendendo in giro, Alfa Romeo è forse il gioiello più prezioso di tutti i nostri brand!''.

Nuova Alfa Romeo Milano: Elettrica e Ibrida

CAPOCLASSE In particolare, Alfa viene presentata dal manager portoghese come ''il nostro massimo esempio di 'impegno', di come cervello, cuore e pancia possano essere usati contemporaneamente per trovare soluzioni, farlo con amore e farlo con coraggio''. Sin qui, insomma, parole di circostanza. Fino alle stoccate contro i detrattori.

FAKE FAKE FAKE Tavares si unisce alla cerimonia di presentazione di nuova Alfa Romeo Milano subito dopo aver inaugurato, il pomeriggio stesso allo stabilimento di Mirafiori a Torino, la nuova linea di produzione di trasmissioni a doppia frizione per modelli elettrificati di tutto il Gruppo. ''Riguardo a quanto sta succedendo ora in Italia, vorrei portare l'attenzione sulle voci critiche del tutto infondate, rivolte ad alcuni membri della nostra società, secondo le quali Stellantis se ne andrà dall'Italia, Stellantis non investirà in Italia, Stellantis smantellerà Fiat. La mia posizione - afferma - è molto chiara: sono 'fake news' e il fatto stesso che oggi siamo qui a presentare Milano è una evidenza che quelle news sono fake''. E prende a snocciolare i numeri: ''Abbiamo intenzione di investire oltre 5 miliardi di euro in Italia, porteremo in Italia la produzione di 15 nuovi modelli e di due piattaforme completamente nuove, costruiremo una nuova gigafactory a Termoli, abbiamo un piano per ogni singola fabbrica''.

INCOMPRENSIONI Sulle ragioni delle critiche mosse alla sua azienda, Tavares si dà una spiegazione: ''Il punto è che Stellantis, in Italia, sta investendo in modo non convenzionale. Quando porti a Torino un modello di economia circolare, quando apri un laboratorio per creare la chimica delle celle batterie del futuro, significa che fai cose differenti rispetto al passato e significa che hai una visione. Noi sappiamo dove stiamo andando e in Italia ci sentiamo a casa. Ma qualcuno, a quanto pare, dimostra di avere qualche problema a comprenderlo''.

ALTOLÀ AI CINESI Gran finale con affondo diretto al Governo, in particolare al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che nelle scorse settimane accennava a contatti tra l'esecutivo e (anonimi) Costruttori cinesi: ''Coloro che invitassero Case cinesi in Italia sono sulla stessa strada di coloro che vendettero Volvo a Geely ed MG a un altro Gruppo cinese. Questo - conclude Tavares - con Stellantis non succederà. Questo con Alfa Romeo non succederà''. Ipse dixit.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/04/2024