Nuova Fiat Panda EV nascerà in Serbia e parlerà in... francese?

Si chiude il cerchio (o quasi), si apre la stagione dei dibattiti. Che la nuova generazione di Fiat Panda sarà a propulsione elettrica e nascerà in Serbia non è più soltanto un rumor: è una proiezione dai contorni ormai piuttosto definiti, visto che ad anticiparlo è il presidente stesso del Paese che ne ospiterà il ciclo di produzione. ''Stellantis avvierà la produzione di Panda elettrica in Serbia'', afferma Aleksandar Vučić nel corso di un incontro istituzionale con Giorgia Meloni svoltosi a Belgrado, felicitandosi per come l'operazione possa funzionare ''da motore degli investimenti automotive'' dell'economia locale. La Serbia gongola, l'Italia brontola.

Lo stabilimento Fiat di Kragujevac, Serbia, nuova ''casa'' di Fiat Panda EV

COME DA ACCORDI Le dichiarazioni di Vučić aggiungono un tassello a un puzzle iniziato a costruirsi ad aprile 2022, quando il CEO Stellantis Carlos Tavares e il presidente serbo firmarono un accordo da 190 milioni di euro per l'investimento, da parte del Gruppo, nella produzione di veicoli elettrici a Kragujevac, nell'ex fabbrica Zastava, sito del quale l'allora Gruppo FCA rilevò la proprietà nel 2019 e del quale lo Stato serbo detiene ora una quota del 33% delle azioni. Fabbrica, ricordiamolo, all'interno della quale dal 2012 al 2022 Fiat ha costruito ed esportato 500L, il cui ciclo è giunto a termine. Secondo il memorandum, la prima EV sarebbe entrata in produzione all'inizio del 2024. Allora, non si fece alcun riferimento a nuova Panda. Anche se numerosi indizi suggerivano che fosse proprio quella, la pista da seguire.

Fiat Centoventi Concept: antesignana di nuova Fiat Panda?

PANDA ANXIETY Panda migra in Serbia e i sindacati esprimono preoccupazione. ''Stellantis comunichi nei prossimi incontri il modello che sostituirà il dopo Panda a Pomigliano - chiede Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim Cisl. ''Il 23 novembre la direzione Stellantis, in un incontro sindacale a Mirafiori, ci ha confermato la produzione di Panda nelle attuali versioni fino al 2026. Sollecitata dai nostri interrogativi rispetto al dopo, la direzione ci ha ribadito ufficialmente che verrà assegnato un altro modello allo stabilimento campano, senza menzionare quale tipologia di modello. Se le notizie che giungono dalla Serbia vengono confermate da Stellantis, diventa urgente e indispensabile conoscere quale modello di vettura sostituirà l'attuale Panda''.

Fiat Panda a benzina a Pomigliano fino al 2026

FACCIA A FACCIA Kragujevac, e forse altre location. Si fa strada l'ipotesi del Marocco, mentre l'eventualità che nuova Panda possa essere costruita anche in Italia, è debole. Dal ''tavolo sviluppo automotive'' in programma mercoledì 6 dicembre e che vedrà confrontarsi Stellantis, istituzioni locali, sindacati, Anfia e ministero dell’Imprese e del Made in Italy, potrebbero svilupparsi nuove prospettive.

Citroen e-C3: parentele con nuova Fiat Panda?

MI MANDA E-C3 In attesa che trapelino maggiori informazioni circa le tempistiche (voci sostengono che nuova Panda sarà svelata ufficialmente l'11 luglio 2024, data che corrisponde all'anniversario dei 125 anni della nascita del marchio Fiat), quale aspetto e quali specifiche tecniche per la nuova generazione della citycar che domina le vendite da anni? Tutto lascia pensare che la piattaforma sarà la medesima di Citroen e-C3, la cosiddetta piattaforma Smart Car, architettura di derivazione piattaforma CMP ex PSA pensata principalmente per i mercati emergenti, ma non solo, a quanto sembra. Struttura semplice e dai costi contenuti. Abbastanza contenuti, almeno, da tenere il prezzo di nuova Panda sotto i 25.000 euro. Ah, la Panda della copertina? Un render di Panda 4x4 generato dall'Intelligenza Artificiale. Niente di serio, ma chissà...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/12/2023