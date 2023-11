Porte aperte Fiat 600: via agli ordini per l'ibrida a benzina

Sabato 18 e 19 novembre, nelle concessionarie Fiat, si tiene il Porte Aperte dedicato alla Nuova 600e elettrica e nelle stesse date si aprono gli ordini della Fiat 600 Hybrid, che grazie alla motorizzazione MHEV Mild-Hybrid a benzina costa meno e non vi costringe a modificare il vostro stile di guida. Tre cilindri, 1,2 litri di cilindrata, il motore della 600 ibrida eroga fino a 100 CV, grazie al contributo del motore elettrico da 21 kW (28,5 CV), per uno 0-100 km/h in 11 secondi. Lunga 4,17 m, la 600 ha 5 posti e un bagagliaio da 385 litri di capacità.

COSA OFFRE DI SERIE Nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in due livelli di allestimento. Il livello base ha di serie sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e fascia plancia in plastica biologica nera opaca, nonché il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, con leve al volante per azionare anche a mano i passaggi di marcia. Di serie anche il pacchetto di servizi connessi Connect One, che comprende assistenza e chiamata di emergenza, oltre ai dati mensili sullo stato di salute dell’auto. Tra gli aiuti alla guida, il nuovo Trip Report, che consente di analizzare il proprio stile al volante per migliorare consumi ed emissioni.

VEDI ANCHE

QUANTO COSTA Il listino attacca a 24.950 euro per l'allestimento base, ma grazie all’offerta di lancio, è previsto uno sconto in caso di rottamazione o finanziamento (vedi sotto) che abbassa il prezzo fino a 19.950 euro (l'elettrica parte invece da 35.950 euro, qui la prova). Top di gamma, la Nuova Fiat 600 Hybrid La Prima parte da 30.950 euro e aggiunge al livello base finiture specifiche oltre ai sistemi elettronici per la guida assistita di livello 2. A richiesta, il pacchetto di servizi connessi Connect PLUS, per la navigazione, la gestione da remoto del veicolo tramite l'app FIAT e il monitoraggio dello stile di guida. Per la massima chiarezza riportiamo di seguito nel dettaglio i termini della promozione, così come pubblicati da Stellantis.

DETTAGLIO PROMOZIONE In caso di rottamazione di un veicolo omologato EURO 0, 1, 2, 3. La nuova 600 listino €24.950 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €21.950 oppure €19.950 solo con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services Italia. Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.A.: Anticipo 0€ - Importo Totale del Credito 20.257,9 €. L'offerta include i servizi facoltativi: Identicar 12 mesi 265 €, Tyre Insurance 42,9 €. Importo Totale Dovuto 28.147,50 Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 50.000 km. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 30 novembre 2023, non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 €, Interessi 7.232,9 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 51,63 €. Tale importo è da restituirsi in n° 60 rate come segue: n° 59 rate da 275 € incluse spese di incasso mensili 3,5 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 11.880,8 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 10,11%. bancaria/assicurativa in concessionaria e sul sito: www.stellantis-financial-services.it (Sez.Trasparenza).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/11/2023