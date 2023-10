Fiat 500 elettrica è in offerta con un leasing destinato ai privati

Fiat 500 elettrica a 199 euro al mese per 36 mesi senza anticipo e a interessi zero: la nuova offerta di leasing ai privati

Se siete interessati a una Fiat 500e elettrica, con autonomia fino a 320 km, fino al 31 ottobre 2023 è in corso una promozione della Casa sul leasing destinato ai privati. Gli aspetti più interessanti dell'offerta sono che non prevede anticipo né interessi, con una rata mensile di 199 euro per 36 mesi, al termine dei quali si può scegliere tra riscattare l'auto pagando il valore residuo di 18.388 euro, restituirla o passare ad altro veicolo della gamma Fiat.

Fiat Nuova 500 elettrica, l'interno

L'OFFERTA La promozione sfrutta i fondi Ecobonus, che per le auto elettriche sono ancora disponibili (fonte: https://ecobonus.mise.gov.it/). Prevede la rottamazione di un veicolo Euro 4 o precedente, che sia di proprietà da più di 12 mesi del cliente o di uno dei famigliari conviventi. In questo modo si può ottenere uno sconto rottamazione di 2.500 euro a cui si sommano 5.000 euro di incentivi statali. Il prezzo di listino di 33.950 euro (esclusi Imposta Provinciale di Trascrizione e contributo ambientale Pneumatici Fuori Uso) viene scontato in promo a 25.600 euro, con Leasing di Stellantis Financial Services: TAN fisso 0% e TAEG 0,87%.

Fiat 500e Red

FACCIAMO I CONTI Quello che è chiaro è che tu guiderai l'auto per tre anni con una spesa di 199 euro al mese, per un totale di 7.164 euro (199 euro per 36 mesi). Al termine, dovrai pagare o rifinanziare 18.388 euro se vorrai tenerti l'auto, per un esborso totale da parte tua di 25.552 euro (più 16 euro di bollo e qualche piccola spesa aggiuntiva, visto che il totale dovuto comunicato dalla Casa è di 25.600 euro). Ecobonus e contributo rottamazione valgono per Fiat 7.500 euero, a dare un totale di 33.052 euro. In caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza, verrà addebitato un costo pari a 0,06 euro al chilometro ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 15.000 km.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/10/2023