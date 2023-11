Topolino incontra la nuova Fiat Topolino: le one-off omaggio a Disney

Cinque one-off per un compleanno: per i 100 anni della Disney, Fiat presenta cinque interpretazioni uniche di Fiat Topolino

Certo, ti chiami Topolino e con chi giochi se non con Topolino? Fiat Topolino, la microcar elettrica di Fiat si veste da Mickey Mouse, quello dei fumetti disegnato da Walt Disney. A disegnare gli abiti si sono impegnati il Centro Stile Fiat in collaborazione con i grafici di Disney e anche con Giorgio Cavazzano, storico disegnatore Disney che da anni dà vita al topo più famoso del mondo e a tutti i suoi amici della banda Disney. È anche l’occasione per festeggiare un compleanno che, sia per il mitico stabilimento del Lingotto sia per Disney, fa numero tondo tondo, 100 anni.

Fiat Topolino, le cinque edizioni uniche per i 100 anni di Disney

CINQUE ONE-OFF Un gioco, un modo di vedere Fiat Topolino con un abito differente dal suo vestitino azzurro standard. Sono cinque i progetti di Topolino meets Topolino. Cinque livree che trasformano le linee della microcar elettrica, che le rendono ancora più colorate e divertenti.

La Fiat Topolino ispirazione ''historical'', con disegni tratti dal cortometraggio Steamboat Willie

Historical Il primo progetto si rifà alla storia, al forse più famoso cortometraggio di Mickey Mouse, Steamboat Willie, il primo con audio e animazione in sincronia. Vi ricordate il topo in shorts che fischietta al timone? Il disegno di un timone incornicia il faro destro e una gomena il sinistro, i disegni sono in nero, come in bianco e nero era il cortometraggio, l’unico colore è il fondo che sabbia che ricorda la carta d un libro vintage.

La Fiat Topolino ispirazione ''Modern'', disegnata dal Centro Stile Fiat

Modern Il secondo progetto si ispira all’arte moderna, con tante M di Mickey Mouse, colorate e di dimensioni differenti che coprono la carrozzeria, con la faccia di Topolino che sorride dalle portiere.

La Fiat Topolino ispirazione ''Abstract'', disegnata dal Centro Stile Fiat

Abstract Il terzo progetto rivede in maniera astratta le grafiche topoliniane, la carrozzeria è coperta da aree dai colori vivaci su cui si appoggiano disegni di Topolino in bianco a cui fanno compagnia farfalle colorate.

La Fiat Topolino ispirazione ''Street Art'' firmata dal Centro Stile Fiat

Street Il quarto progetto fa onore alla Street Art, si ispira ai graffiti. È il progetto meno colorato, con il fondo bianco su cui sembra si siano sbizzarriti writer cultori del mito di Topolino.

La Fiat Topolino disegnata dall'artista Disney Giorgio Cavazzano, lato sinistro

Cavazzano Il quinto progetto è la special tra le special a cui ci si affeziona di più, è quello disegnato da Giorgio Cavazzano, con un Topolino che sembra volare sopra le fiancate popolate da tanti suoi ritratti. Vi siete innamorati di uno dei progetti. Sappiate che il vostro amore non verrà corrisposto, tutte le Topolino topolinizzate sono one-off, sono un gioco e non una operazione commerciale. Per ora si potranno vedere dal vivo sulla rampa Nord del Lingotto.

Pubblicato da M.A. Corniche, 22/11/2023