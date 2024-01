Maserati, ora è ufficiale: slitta la Quattroporte elettrica! (Che sarà anche un po' Alfa Romeo Giulia)

Dopo la conferma ufficiale dell'addio ai motori V8 (sigh!) per concentrare i propri sforzi sull'elettrificazione, Maserati ritarda il debutto della prossima Quattroporte, che ricordiamolo, sarà soltanto...elettrica. La produzione, originariamente programmata per iniziare nel 2025 presso lo stabilimento Mirafiori di Torino, Italia, è ora in attesa di ulteriori sviluppi chiave. Il motivo dietro questa decisione dovrebbe essere strettamente legato alla negoziazione tra Stellantis e i fornitori per ridurre i costi di approvvigionamento del 6% circa. Il programma di elettrificazione del marchio - raccolto sotto la denominazione Folgore - sta subendo alcuni momenti di incertezza come già anticipato dai ritardi sulla tabella di marcia per le varianti a zero emissioni di Granturismo e Grecale. Quest'ultima già presentata ma non ancora ufficialmente disponibile per l'acquisto (però noi la prova della versione V6 Nettuno ce l'abbiamo già, la trovate qui).

La prossima Quattroporte sarà soltanto elettrica

VERSO IL 2030 L'impegno di Maserati ha un orizzonte temporale molto ben definito: 2030. Questa è la data limite stabilita - almeno al momento - per trasformare l'intera gamma per produrre veicoli solo elettrici. La prossima Quattroporte Folgore, terza auto elettrica del marchio (dopo Grecale e Granturismo), svolgerà un ruolo cruciale in questo processo anche perché sarà la prima - della storia - a non essere resa disponibile anche con un motore a combustione. L'amministratore delegato Davide Grasso ha anticipato - al magazine Autocar.uk - che questa vettura rappresenterà una deviazione radicale rispetto ai modelli tradizionali (e direi!), con un design fortemente influenzato dall'efficienza aerodinamica e dalla potenza elettrica. Il percorso di elettrificazione prevede anche un riposizionamento del marchio e dell'esperienza cliente puntando sul lusso ''su misura'' (quasi come un atelier dei grandi marchi della moda).

AVRÀ MOLTO IN COMUNE CON ALFA ROMEO Il progetto di elettrificazione di Maserati è più complesso e ampio e rivolge il proprio sguardo anche ad altri marchi della galassia Stellantis. Uno in particolare: Alfa Romeo. Secondo quanto dichiarato da Stellantis stessa, si deduce che la Quattroporte EV spartirà gran parte del progetto con la prossima Giulia elettrica (addio V6?), condividendo piattaforma - ovvero la STLA Large (ve la presentiamo meglio qui) - e propulsore di punta. Questa piattaforma è progettata per ospitare batterie di grandi dimensioni, offrendo un'autonomia fino a 800 chilometri e motori ad altissime prestazioni. Con queste premesse tecniche, la prossima Quattroporte elettrica - quando arriverà - potrebbe essere la Maserati più potente e veloce di sempre e anche tra le più costose: il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 180 mila euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 24/01/2024