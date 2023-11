Maserati MC20: il Ring non perdona, quasi un secondo in più dell'antenata MC12

Nel mondo delle automobili ad alte prestazioni, Maserati ha nuovamente fatto parlare di sé per via della sua MC20 (qui la prova). E trattandosi di una nuova vettura, vien da sé che il ''battesimo'' del Ring prima o poi sarebbe arrivato. Per l'appunto, il magazine tedesco Sport Auto ha dato seguito a questa impellente voglia di tempi sul giro in una recente sessione al Nürburgring con l'ultima supercar ''Made in Modena''. Al volante per questa sfida c'era il collaudatore di Sport Auto, Christian Gebhardt, che ha guidato la MC20 ottenendo un notevole crono di 07:25.26. Per mettere questa impresa in prospettiva, ha saputo fare meglio della Ferrari 812 Superfast di ben due secondi, nonostante quest'ultima abbia il doppio dei cilindri. Tuttavia la notizia è che la MC20 è rimasta a un passo dal superare il tempo della MC12, che ha segnato un tempo di 7:24.29 sullo stesso circuito.

Maserati MC20, la supercar V6 ha fermato il cronometro poco dopo la MC12

CIRCA UN SECONDO DI DIFFERENZA In un colpo di scena inaspettato, la MC20 non è quindi riuscita a tenere il passo della sua antenata MC12. Infatti, la precedente generazione della linea ''Maserati Corse'' ha completato il giro in 07:24.29, quasi un secondo più veloce della nuova supercar V6 del Tridente. La MC12 ha mostrato il suo potenziale al Nürburgring nell'agosto 2008, con Marc Basseng al volante per Evo Magazine. Diversi fattori potrebbero spiegare le sottili differenze nei tempi sul giro. La bravura del pilota, le condizioni della pista e le prestazioni degli pneumatici giocano tutti ruoli cruciali. Durante la sessione di test al Nürburgring di Sport Auto, la MC20 montava gomme Bridgestone Potenza Sport, quindi pneumatici di ultimissima generazione e ad alte prestazioni.

Il motore Nettuno V6 da 630 CV

SONO PASSATI 20 ANNI Oltre alla ''rivalità'' in pista, i dati tecnici offrono spunti sulle diverse caratteristiche di MC20 e MC12. La MC20 è spinta da un motore V6 bi-turbo da 3.0 litri soprannominato Nettuno e progettato, sviluppato e costruito a Modena in via Ciro Menotti, capace di erogare 630 cavalli e 730 Nm di coppia. La potenza viene trasferita alle ruote posteriori attraverso un cambio doppia frizione a 8 marce. La MC12 è invece equipaggiata con un motore V12 aspirato da 6.0 litri di origine Ferrari, che eroga la stessa potenza. Con quasi due decenni a separare questi due progetti, alcuni potrebbero trovare sorprendente, se non leggermente deludente, il risultato ottenuto al Nurburgring dalla MC20. Tuttavia, limitarsi a valutare un'automobile per il solo tempo sul giro al Nürburgring sarebbe sbagliato. La MC20 è un capolavoro di ingegneria e tecnica oltre a essere un oggetto di design riconosciuto a livello globale. Quindi, fermarsi a un numero sarebbe sicuramente un grave errore e siamo sicuri che nessuno prenderà in considerazione questo risultato per mettere in dubbio un'eventuale scelta d'acquisto.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 21/11/2023