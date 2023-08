Maserati MCXtrema: svelato il nome della versione da pista di MC20

Una supercar omologata solo ed esclusivamente per correre in pista grazie ai suoi 740 CV di potenza. L'unveiling il 18 agosto

Maserati MCXtrema, è questo il nome ufficiale scelto dal Tridente per esprimere tutta la forza dirompente di una vettura da corsa - non omologata per uso stradale - da 740 CV. Conosciuta fino ad oggi con il nome in codice Project24, si tratta di un omaggio al modello base dal quale è stata sviluppata la vettura: la Maserati MC20 (qui la nostra prova), supersportiva modenese con motore V6 Nettuno. Un’auto ad altissimo tasso adrenalinico che raccoglie l’eredità sportiva di Maserati Corse. Nata da un concetto assolutamente estremo, l’ultimo gioiello di Maserati è pensato per esaltare l’anima superlativa di una vera meraviglia a quattro ruote.

Nettuto: il motore di Maserati MC20

SUPERLATIVA Della MCXtrema verranno prodotti 62 esemplari in tutto il mondo (già esauriti). L’idea di Maserati è quella di scatenare una vera e propria belva da pista, qualcosa in grado di rompere i soliti schemi e differenziarsi totalmente da quanto fatto fino a questo momento. Una vettura dedicata all’eccellenza, concepita e progettata per lasciare il segno e accendere la passione per il racing più estremo, pronta a solcare i circuiti di tutto il mondo. Maserati MCXtrema verrà svelata al The Quail, il 18 agosto, durante la prestigiosa Monterey car week 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/08/2023