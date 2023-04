Maserati Grecale Folgore, elettrica di personalità. Video preview

L'anteprima in Cina. Due motori da 550 cv, autonomia di 500 km. Ecco come cambiano esterni e interni rispetto a Grecale termica

L'avevamo già intravista, aerografata, esattamente un anno fa, in occasione dell'ePrix di Roma di Formula E. Quella in mostra ad Auto Shanghai 2023 è invece Maserati Grecale Folgore in versione definitiva. E mentre in Cina la elettro-Grecale fa sfoggio di sé in forma statica, nella video preview ufficiale ne possiamo assaggiare l'effetto anche in movimento. Clicca Play sulla foto di cover.

Maserati Grecale Folgore, Salone di Shanghai 2023

ESTERNI Grecale Folgore presenta dunque una fascia anteriore ispirata a Grecale Trofeo, con griglia ''rovesciata'' parzialmente chiusa. Tra le altre differenziazioni estetiche, anche un nuovo diffusore, cerchi da 19, 20 e 21 pollici ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, accenti in nero lucido, prese d'aria laterali illuminate, pinze dei freni (e stemmi) in rame. Tra le opzioni, apprendiamo di un'esclusiva tinta esterna proprio in Rame Folgore che trae ispirazione dalla facciata del Guggenheim.

Grecale Folgore, la caratteristica calandra ''chiusa''

IN ABITACOLO Sbirciando all'interno, prendiamo nota dei sedili anteriori ventilati, riscaldati, regolabili elettricamente su 14 regolazioni e rivestiti in Econyl, un materiale che Maserati descrive come un “nylon rigenerato” ricavato da rifiuti come reti da pesca, scarti di tessuto e tappeti destinati alle discariche. Completano il look le finiture in rilievo ''carbon copper 3D touch'' sulla console centrale e sui pannelli delle porte.

Gli eleganti interni

TECNOLOGIA Per tutto il resto, vedasi Grecale termica: quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, sistema di infotainment sempre da 12,3 pollici con Android Auto, Apple CarPlay e un assistente intelligente, display inferiore da 8,8 pollici, Head-up display. Tra le funzioni specifiche, il mantenimento della temperatura in abitacolo anche quando il crossover è spento e un sistema di navigazione specifico per veicoli elettrici che calcola le soste di ricarica lungo il percorso in base allo stato di carica della batteria. E a proposito di batteria.

Rapida su strada e... in ricarica

POWERTRAIN La fonte di energia di Grecale Folgore è un accumulatore da 105 kWh, che alimenta un sistema di trazione integrale a doppio motore che produce una potenza combinata di 557 CV e una coppia di 820 Nm, per uno scatto 0-100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Numeri inferiori all'esplosiva GranTurismo Folgore, ma comunque da SUV high performance. Secondo Maserati, l'autonomia raggiunge quota 500 km. Grazie alla tecnologia da 400 V e una capacità di ricarica rapida CC da 150 kW, la batteria copre il range di carica 20-80% in soli 29 minuti.

0-100 km/h in 4 secondi e 1

DRIVING MODE Grecale Folgore viene fornita di serie con sospensioni pneumatiche e quattro diverse modalità di guida note come GT, Sport, Off-Road, infine Max Range, funzione che aiuta a guadagnare qualche chilometro di percorrenza inibendo il sistema di climatizzazione, riducendo le risposte agli input dell'acceleratore e limitando la velocità massima a 130 km/h. Conosceremo tempi di apertura ordini e listino prezzi molto presto.

Coming soon...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/04/2023