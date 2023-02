Giù il cappello alla Maserati GranTurismo, ecco la nuova GranCabrio

LA NUOVA GRANTURISMO A CIELO APERTO Il futuro della nuova Maserati GranCabrio, la versione a cielo aperto della GranTurismo di ultima generazione, sembra prendere forma, grazie a un post che abbiamo intercettato di un utente del forum Grecale. Secondo quanto pubblicato, la GranTurismo decapottabile potrebbe essere lanciata nel 2024 e ce lo conferma un documento messo online dall’utente stesso. Se questa notizia fosse confermata, significa che l’auto dovrebbe arrivare sul mercato nello stesso anno della versione con tetto in metallo. Di fatto, era noto che la GT italiana in versione cabriolet sarebbe tornata in auge con questa inedita generazione, e lo sapevamo fin dall’autunno scorso, quando Maserati aveva pubblicato alcune immagini dei prototipi mimetizzati. Ora, abbiamo nuove informazioni sulla decappottabile e su quanto poco differirà dal modello standard (a meno che Maserati non abbia deciso all’ultimo momento di modificare il progetto, ma appare improbabile).

Nuova Maserati GranCabrio: la sportiva a cielo aperto del Tridente in arrivo nel 2024UN MODELLO CHE SI ISPIRA AL PASSATO Quando la GranTurismo ha debuttato lo scorso ottobre, ha portato con sé aggiornamenti significativi e di grande impatto visivo, pur restando fedele a un certo family feeling, che fa incontrare virtualmente la nuova e la vecchia generazione. La stessa forma complessiva e le proporzioni che abbiamo imparato a conoscere sono ancora lì, ma adesso la nuova supercar del Tridente sfoggia un frontale e un lato B rivisti, oltre a interni decisamente aggiornati.

Nuova Maserati GranCabrio: l'abitacolo dovrebbe replicare quello della GranTurismo LE TRE VARIANTI DELLA NUOVA CABRIOLET La sportiva con tetto in tela sarà disponibile in tre diversi allestimenti: Modena, Trofeo e Folgore, proprio come il modello da cui deriva. L'aspetto più importante della nuova auto sono i propulsori. Ci saranno unità endotermiche, ma anche elettrica, vediamole insieme. Il Nettuno V6 biturbo è il protagonista degli allestimenti inferiori, con due versioni separate. La Modena, alla base della gamma, erogherà 490 CV e 442 Nm di coppia, mentre la più sportiva Trofeo si spinge fino a 550 CV e 479 Nm di coppia. L'allestimento Folgore rappresenta la vera novità, poiché si tratta di un modello 100% elettrico dal potenziale davvero esagerato. Lo schema tecnico è composto da un sistema a 800 Volt con tre motori da 300 kW, uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore, che producono un incredibile valore di 762 CV per 996 Nm di coppia. Questi numeri si traducono in un accelerazione sullo 0-100 orari di appena 2,7 secondi, uno scatto che sembrerà più eccitante con la capote abbassata. Quindi, la GranCabrio replicherà allestimenti e motori della GranTurismo, ma aggiungerà l’intramontabile fascino della guida col vento fra i capelli.

Nuova Maserati GranCabrio: il documento che rivela il debutto della sportivaIL FASCINO E LA TECNOLOGIA SI PAGANO Insomma, il nuovo modello sarà probabilmente un po' più pesante della versione con tetto fisso e quindi un po' più lento, ma sarà più emozionante da guidare. Detto questo, siamo sicuri che le nuove auto hanno tutte le caratteristiche per bissare il successo, semmai, l'unica preoccupazione è che la nuova GranTurismo parte da 181.200 euro e nella variante elettrica si spingerà ben oltre i 200.000 euro. La GranCabrio sarà sicuramente ancora più costosa. In ogni caso, se entrambi i modelli arriveranno nel 2024 come previsto, saranno capaci di far innamorare i clienti abbastanza da giustificare le ingenti somme da spendere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/02/2023