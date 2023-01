Maserati Granturismo, svelati gli interni: guarda la foto gallery

Della nuovissima Maserati GranTurismo sappiamo già tutto o quasi: versioni, caratteristiche, e schede tecniche sono note fin dal debutto avvenuto nell'ottobre 2022. Quello che il Tridente si era tenuto nella manica, quasi un asso per vincere la mano decisiva, erano le foto degli interni: che ora ha svelato e di cui trovate la fotogallery completa ai piedi dell'articolo. Un'avvertenza per capirci qualcosa: le Granturismo sono in realtà tre, tutte con abitacolo 2+2. La Modena adotta il motore V6 biturbo a benzina da 3.0 litri da 490 CV. La Trofeo, più performante, alza l'asticella a 550 CV, mentre la Folgore è un'auto elettrica al 100%, con tre propulsori che, combinati, danno 761 CV.

Maserati GranTurismo Folgore

TUTTA DIGITALE Ciascun allestimento ha finiture e nuance di colori dedicate, con una plancia tutta digitale che ricorda da vicino quella installata sul SUV Maserati Grecale. Il display davanti al guidatore, che fa da quadro strumenti, misura 12,2 pollici e l'infotainment con schermo touch arriva a 12,3''. Sotto di esso troviamo un terzo display, da 8,8 pollici, anche lui sensibile al tocco, per le regolazioni del climatizzatore. Persino lo specchio retrovisore e addirittura l'orologio, dalla grafica analogica, sono in realtà strumenti digitali.

Maserati GranTurismo Trofeo, infotainment e comandi clima

GLI INTERNI Dei tre allestimenti, la Modena ha una bella combinazione di rivestimenti in pelle beige con inserti neri e finiture in legno; la Trofeo ha un look total black con cuciture rosse e fibra di carbonio a vista, mentre la Folgore è più appariscente, con i suoi rivestimenti bicolore che vedono anche i sedili caratterizzati dal contrasto tra fianchetti bianchi e sedute blu. I quattro sedili hanno su tutte i poggiatesta integrati: vere poltrone di prima fila per ascoltare l'audio dell'impianto Sonus Faber da 1.195 Watt con 19 altoparlanti. Il disegno del tetto, dice Maserati, offre abbastanza spazio in altezza per ospitare sui sedili posteriori anche due adulti, e non certo sacrificati. Ora mancano solo prezzi e arrivo nelle concessionarie, anche se si sa che il listino attaccherà dai circa 180.000 euro della Modena: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/01/2023