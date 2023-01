Nuova Maserati GranTurismo: il configuratore svela i prezzi

Con un sapiente gioco di vedo-non vedo Maserati ha svelato le sue nuove GranTurismo un poco alla volta. Prima la gamma, con le caratteristiche dei motori; poi sono arrivate decine di foto degli interni dei tre diversi allestimenti, E ora che la GranTurismo è stata inclusa nel configuratore online sappiamo anche quanto costano.

Maserati GranTurismo Trofeo Limited Edition: in versione grigia

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la GranTurismo Modena, che a fronte di un prezzo atteso attorno ai 180.000 ora conferma che il listino definitivo attacca a 181.200 euro. Più costosa, proprio come anticipato, la GranTurismo Trofeo, che parte da 226.200 euro. Al momento di scrivere la Folgore elettrica è presente nel car configurator online, ma mancano le cifre e per sapere quanto costa bisognerà aspettare ancora.

Maserati GranTurismo Folgore

Le opzioni, come si vede, sono dispendiose. Dei sei colori disponibili - tra cui manca il rosso con cui la Trofeo era stata presentata - il Blu Nobile e il Grigio Maratea Matte sono con sovrapprezzo e vengono la bellezza di 4.636 euro. I colori senza sovrapprezzo sono Bianco, Nero Ribelle, Grigio Maratea e Blu Emozione. Per i cerchi forgiati in opzione si va dai 610 euro dei Pegaso Design per la Trofeo ai 5.490 euro degli Astreo con finitura Matte proposti per la Modena. Le pinze freno colorate sono un altro accessorio e possono costare molto care. Stranamente quelle in Rosso Anodizzato hanno prezzi molto diversi, 1.098 euro sulla Trofeo e 2.196 euro sulla Modena: esattamente il doppio.

Maserati GranTurismo Trofeo, lo specchio retrovisore elettronico

Gli aiuti ADAS per una guida assistita di livello 2 costano 4.270 euro, mentre la caratterizzazione Sport Design Package aggiunge 1.391 euro al prezzo della Trofeo e ben 1.830 euro alla più elegante GranTurismo Modena. Il Tech Assistance Package, con specchio retrovisore elettronico e Head-up Display comporta un aumento di 3.050 euro, mentre l'impianto audio Sonus Faber con 19 altoparlanti vale 4.270 euro. I fari Led Matrix che disegnano un cono d'ombra per non abbagliare gli altri veicoli? Altri 3.660 euro, ma solo sulla Modena. Naturalmente la lista delle personalizzazioni non finisce qui: ci sono pellicole protettive e mantenitore di carica griffato (qui il nostro speciale dei modelli ''per tutti''). Persino un set di valigie dedicato da ben 7.116 euro. Ma per il panno in microfibra con lo stemma del Tridente possono bastare 4 euro: quasi quasi...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/01/2023