Nuova Maserati GranTurismo: la Trofeo "Limited Edition" per un'occasione speciale

MADE IN ITALY A TIRATURA LIMITATA La sportiva del tridente più attesa degli ultimi mesi è la GranTurismo, quella 2+2 che ha l’onere e l’onore di prendere il posto di uno dei modelli di maggiore successo della Casa modenese. Stesso nome dell’auto che sostituisce, ma è tutto cambiato, ed è tutto nuovo. Ebbene, dopo averla ammirata, dopo averne scoperto quasi tutti i dettagli, ecco che la nuova GranTurismo si presenta ai nastri di partenza con una edizione speciale, che si basa sulla variante Trofeo con motore convenzionale. Si tratta di una produzione limitata di 75 esemplari per ciascuno dei due allestimenti disponibili, per un totale di soli 150 pezzi, non uno di più. Per intero il modello si chiama Maserati GranTurismo Trofeo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition, con il nome lungo che spiega praticamente da sé tutte le caratteristiche della sportiva italiana. La PrimaSerie è stata creata per celebrare i 75 anni di Maserati GranTurismo.

Maserati GranTurismo Trofeo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition: carrozzeria nera ALLESTIMENTI ESCLUSIVI PER COLORI E FINITURE Come anticipato, questa edizione speciale è disponibile in due configurazioni di colore, con sfumature distinte e finiture speciali all'interno del lussuoso abitacolo. La prima opzione combina una tonalità esterna denominata Grigio Lamiera Matte (opaco) con accenti Rosso Corsa sui loghi del Tridente, sulle lamelle laterali e intorno ai cerchi in lega con finitura nera che accompagnano l'emblema del 75° anniversario sui coprimozzi. Chi desidera qualcosa di più scuro può optare per la tonalità Nero Scarabeo Matte, che cambia le sfumature combinando accenti di verde menta. Entrambe le configurazioni presentano elementi in fibra di carbonio su prese d'aria, spoiler a labbro e diffusore, sfruttando il bodykit più sportivo. In coda, fanno bella mostra di sé i quattro terminali di scarico della Trofeo.

Maserati GranTurismo Trofeo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition: carrozzeria grigiaINTERNI LUSSUOSI CON GUSTO All'interno c'è una combinazione di rivestimenti in pelle Black e Ice, con cuciture e dettagli Corse Red o Mint Green abbinati al colore esterno. Il logo del 75° anniversario è incastonato su tutti e quattro i poggiatesta, rifiniti nello stesso colore del badge GranTurismo sul cruscotto. Com'era prevedibile, questa edizione speciale ha un equipaggiamento molto ricco, tra cui il quadro strumenti digitale da 12,2 pollici, il touchscreen per l’infotainment da 12,3 pollici, il secondo touchscreen da 8,8 pollici per i controlli del climatizzatore, l'orologio digitale e il sistema audio griffato Sonus Faber.

Maserati GranTurismo Trofeo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition: l'abitacoloMECCANICA UGUALE ALLA TROFEO STANDARD Non ci sono modifiche meccaniche rispetto alla GranTurismo Trofeo normale, il che significa che sotto il cofano si trova la versione più potente del V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri che eroga 550 CV e 660 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa sulle quattro ruote attraverso un cambio automatico a 8 rapporti che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi e una velocità massima di 320 km/h. Maserati non ha annunciato i prezzi per le 150 unità della GranTurismo Trofeo PrimaSerie, ma sarà certamente più costosa della versione standard, che parte da 226.200 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2023