Maserati GranTurismo Trofeo, eccola in strada e in pista. Maxi fotogallery

Per stuzzicare l'appetito, passerella in uniforme d'ordinanza, con numerosi cambi d'abito tra una sfilata e l'altra. Nuova Maserati GranTurismo raggiungerà i primi clienti entro la fine del 2023. Nel mentre, a pochi giorni dai primi avvistamenti di nuova GranCabrio, Maserati pubblica una foto gallery grazie alla quale maturare confidenza col modello anche mentre si muove (e si muove velocemente). In strada e in pista, ecco nuova GranTurismo in configurazione Trofeo. E in vari colori: i raffinati Blu Nobile e Grigio Maratea, le tinte Fuoriserie Giallo Corse, Rosso GranTurismo e Grigio Cangiante.

Nuova GranTurismo Trofeo nella carismatica tinta Grigio Maratea

FULMINI E SAETTE Lo stile è significativamente diverso dalla generazione uscente, ma ancora abbastanza familiare da essere immediatamente riconoscibile come Maserati. Repetita iuvant: a differenza dell'antenata, alimentata dal V8 di origine Ferrari, nuova GranTurismo incapsula una versione depotenziata del V6 biturbo da 3,0 litri ''Nettuno'' della supercar MC20. Nella sua edizione meno estrema (Modena), il 6 cilindri modenese sviluppa 490 CV e 600 Nm, ma in veste Trofeo raggiunge quota 550 CV e 650 Nm. Un capitolo a parte è infine Maserati GranTurismo Folgore, il cui set di tre motori elettrici produce 761 CV e 1.350 Nm di coppia.

Sotto il cofano, il V6 ''Nettuno''

AL CONFIGURATORE I prezzi di GranTurismo 2023 spaziano dai 181.900 euro dell'allestimento base Modena ai 227.000 euro per la più performante Trofeo. Ancora ignota la cifra relativa all'elettrica GranTurismo Folgore: date le performance supersportive, dati anche i maggiori costi dovuti alle batterie, non meravigliamoci se la cassa batterà uno scontrino non troppo distante dai 300.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/02/2023