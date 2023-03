Maserati GranCabrio Folgore: aperta o chiusa, sempre trimotore

Con nuova GranTurismo prossima a raggiungere i primi clienti, Maserati può ora dedicarsi allo sviluppo della sorella scoperta. Nuova GranCabrio è già stata spiata più di una volta, mai tuttavia la fotocamera aveva inquadrato la variante ad emissioni zero, cioè GranCabrio Folgore. Detto, fatto. Perché è la Folgore? Perché non ha gli scarichi.

SPECULARE Mantenendo le stesse eleganti proporzioni della variante con tetto fisso, nuova Maserati GranCabrio sarà dotata di una capote in tela che verrà riposta premendo un pulsante in un apposito vano dietro i sedili. Sarà proposta anch'essa con propulsori V6 a benzina e 100% elettrici, e a proposito di Folgore: non abbiamo motivo di credere che mancheranno cavalli - o che ne verranno aggiunti - rispetto a ciò che la GranTurismo ha da offrire. Cioè 751 CV di potenza e ben 1.350 Nm di coppia, generati dalla spinta congiunta di tre motori elettrici.

HANDICAP GranTurismo Folgore ha bisogno di soli 2,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, ma la penalità di peso della GranCabrio probabilmente aggiungerà circa un decimo al tempo dello sprint. Possibile, inoltre, che la decappottabile sia un po' più lenta anche in velocità massima (320 km/h). Maserati GranCabrio sarà lanciata entro la fine del 2023 con Folgore invitata - con buone probabilità - già al party inaugurale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2023