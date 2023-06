Maserati presenta la GT2, erede della mitica MC12

In occasione della 24 Ore di Spa, una delle gare gran turismo più attese della stagione, la Maserati ha svelato la sua nuova creazione per le competizioni in pista, la GT2. Una vettura che ha l'importante compito di raccogliere l'eredità della MC12, grande protagonista tra il 2005 e il 2010 con una serie di successi e la conquista di cinque titoli del campionato FIA GT.

Maserati GT2

DEBUTTO VICINO La Maserati GT2 monta il motore Nettuno V6 da 630CV ed è una vettura da corsa che si rivolge a team privati e gentlemen driver che desiderano partecipare a campionato o singoli eventi riservati alla classe GT2. Il debutto ufficiale avverrà nelle fasi finali del campionato Fanatec GT European Series 2023, per poi partecipare per intero alla stagione 2024. La Maserati GT2 nasce dal sodalizio creativo e progettuale tra Maserati Innovation Lab e Centro Stile Maserati, oltre che dall'eccellenza tecnologica del sinulatore dinamico Maserati.

Maserati GT2

RITORNO ALLE CORSE Presentando la Maserati GT2, il CEO Davide Grasso ha sottolineato come la casa del Tridente stia tornando da protagonista nel motorsport, una tendenza aperta dall'ingresso nel campionato di Formula E dove recentemente è anche arrivata la prima vittoria: ''Il nostro DNA e la nostra anima sono da sempre racing. La nostra storia nasce e si sviluppa dalla pista alla strada. La scelta di tornare a correre in pista si inserisce in un preciso quadro strategico, inaugurato quest’anno con il debutto in Formula E, a cui si aggiunge ora il ritorno al mondo delle competizioni GT. Oggi più che mai desideriamo riaccendere e alimentare quella passione agonistica che ci ha sempre caratterizzati e motivati fino a raggiungere traguardi importanti''.

