La Maserati GT2 in pista per i primi test - VIDEO E FOTO

Ci siamo: la Maserati torna in pista a Varano de' Melegari per i primi test in vista del ritorno al Campionato GT. Ecco foto e video della MC20 GT2 in azione

Maserati MC20 GT2, per gli amici semplicemente ''GT2'', ci siamo. Il debutto in pista del nuovo bolide della casa del Tridente è avvenuto nella giornata di martedì 7 marzo a Varano de' Melegari, nell'autodromo parmense di proprietà della Dallara. Lo shakedown della nuova fiammante GT, in versione camouflage per non far carpire ai rivali i segreti aerodinamici, è avvenuto a circa tre e mesi e mezzo da quella che sarà la data di presentazione ufficiale dell'auto, a fine giugno in Belgio in occasione della prestigiosa 24 Ore di Spa.

MASERATI E STORIA La storia di Maserati nei campionati GT è antica ma anche recente con la MC12 che ha raccolto successi a ogni livello nella prima decade del nuovo millennio, quando nel 2004 si ripresentò sulla griglia di partenza a 37 anni di distanza dall'ultima volta. Il DNA sportivo è intrinseco nel marchio del Tridente, legato a quei concetti di storia e passione che prima o poi ti riportano sempre lì, in pista, dove tutto è nato e dov'è giusto che tutto prosegua. La GT2 è un'auto nata per correre e per partecipare ai vari campionati GT e soprattutto all'europeo GT2, il proseguimento di un nuovo capitolo iniziato con l'entrata del marchio italiano nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2023.

LE PAROLE DEL PILOTA A portarla in pista è stato Andrea Bartolini, test driver ufficiale del glorioso marchio, e le sue parole sono di buon auspicio per il futuro: “Le prime giornate sono sempre qualcosa di unico, ancora di più per me che ho avuto la fortuna di portare al successo Maserati nel periodo dei mondiali GT1, vincendo 4 titoli, e oggi stiamo per tornare in pista con un’altra vettura stupenda. Abbiamo fatto parecchi run e i primi riscontri sono positivi. Tornare alla guida di una GT è stato emozionante, ho visto tutte le persone coinvolte molto entusiaste e motivate. Ci siamo concentrati sullo sviluppo di un prodotto non solo all’altezza della competizione ma anche di una vettura ideale per i nostri gentleman driver in termini di handling, comfort e prestazioni. Vogliamo che abbiano un feeling unico con questa macchina. In questi mesi abbiamo svolto un intenso lavoro al simulatore, grazie all’impegno di un team fantastico che ringrazio, e l’aspetto più positivo è che dopo queste prime giornate la correlazione con la realtà è di altissimo livello. Abbiamo una serie intensa di giornate di test che ci aspettano per farci trovare pronti in vista del nostro ritorno in pista”.

DETTAGLI TECNICI E SPORTIVI Pensata e progettata dall’ingegneria Maserati in coppia con il Centro Stile Maserati per garantire gli standard di qualità estetici caratteristici del brand, la GT2 eredita il motore Nettuno V6 da 463 kW/630 CV dalla Maserati MC20, portandolo a un livello superiore. Tra le specifiche tecniche più interessanti ci sono la nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion), coperta da brevetto e derivata dai motori di F1, la monoscocca centrale in fibra di carbonio ultraleggera, che garantisce un ottimo rapporto peso/potenza, e la carrozzeria leggera in composito integrale, dove le caratteristiche aerodinamiche sono sfruttate al massimo per migliorare il carico verticale, garantendo al contempo la migliore efficienza in termini di resistenza. Molta attenzione è stata data allo sviluppo del corretto bilanciamento del carico aerodinamico, mentre il fondo è stato sviluppato appositamente per lavorare al meglio in sinergia con lo splitter anteriore e l'ala posteriore (regolabile); la carrozzeria è rimovibile, con sgancio rapido per una sostituzione ottimizzata dei componenti, e il telaio caratterizzato da una elevata rigidezza flessionale e torsionale. La scatola guida è puramente elettrica; tutti i componenti delle sospensioni sono specifici racing – dalle barre antirollio agli ammortizzatori regolabili sia all’anteriore che al posteriore – così come l’elettronica; il cambio è da corsa sequenziale a sei rapporti e al volante il paddle-shift associato all’attuatore elettrico rotativo regala emozioni adrenaliniche. ll cruscotto in fibra di carbonio e il display da 10” integrato con la plancia definiscono un abitacolo futuristico e intuitivo, che all’esterno si completa con l’esclusiva opzione della livrea color Maserati Corse Blu Infinito. Gioiello di meccanica e ingegneria, custode di soluzioni tecniche innovative, dagli interni avveniristici essenziali e scultorei, che rimandano alle linee estreme della scocca, la Maserati GT2 è dedicata a team sportivi e gentleman driver che prenderanno parte ai campionati GT2. La monoposto a ruote coperte del Tridente è il risultato di una sinergia vincente tra gli uomini e le donne Maserati e l’avanguardia progettuale e stilistica che da sempre contraddistingue le creazioni del marchio italiano, che si completa con l’inconfondibile tratto luxury, anche quando la strada si fa pista.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/03/2023