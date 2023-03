Tutto è pronto per il ritorno della Ferrari nella classe regina del WEC

Dopo mezzo secolo di attesa, la Ferrari torna con un suo prototipo nell'Endurance che conta. Tutto è pronto per il debutto a Sebring nel WEC della 499P

Ci siamo, il tanto atteso ritorno della Ferrari nel FIA World Endurance Championship con un prototipo Le Mans Hypercar è alle porte. Da sabato 11 la 499P, il nuovissimo bolide di Maranello affidato a sei esperti piloti, farà il suo esordio sul palcoscenico più prestigioso delle corse di durata, il tutto con l'obiettivo di competere per la vittoria nel WEC e, soprattutto, nell'iconica 24 ore di e Mans. La prima tappa, dunque, sarà la 1000 Miglia di Sebring, la tappa inaugurale del mondiale.

EQUIPAGGI E ORARI Gli equipaggi del cavallino saranno due nella classe regina: il primo con il numero 50 composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, il secondo, con il 51, da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. L'evento in Florida prevede un prologo di due giorni sabato 11 e domenica 12 marzo ma si svilupperà prevalentemente nel fine settimana seguente. Mercoledì 15 sono previste le prime due sessioni di libere alle 16.55 e alle 22.35 italiane, giovedì 14 ci sarà un terzo e ulteriore turno di prove libere alle 17.15, seguito dalle qualifiche all'1.20 della notte tra giovedì e venerdì che determineranno la griglia di partenza della 1000 miglia di Sebring. Il via della gara sarà invece l'indomani venerdì 17 alle ore 18 italiane, le 12 locali, per un evento che durerà le canoniche 8 ore.

LA STORIA Non sarà di certo la prima volta che la Ferrari affronterà il tracciato di Sebring, inaugurato nel 1950, anzi. La squadra di Maranello ha conquistato ben 12 vittorie assolute e 37 di classe al Sebring Internacional Raceway, la prima risale al 1956 e al volante della Ferrari 860 Monza c'erano Juan Manuel Fangio e Eugenio Castellotti. Il periodo d'oro fu quello tra il 1961 e il 1964, con ben quattro trionfi consecutivi alla 12 ore di Sebring, con piloti come Phil Hill, Olivier Gendebien, Mike Parkes e Umberto Maglioli. Negli anni '70 a Sebring si scrisse la storia del Cavallino, con la 512S che vinse con Mario Andretti, Ignazio Giunti e Nino Vaccarella mentre il 1972 fu l'anno del dominio (anche nel mondiale) della 312PB guidata da Jacky Ickx e Mario Andretti, capaci di imporsi anche a Daytona e Watkins Glen. L'ultima vittoria assoluta della Ferrari risale al 1998, quando Gianpiero Moretti, Mauro Baldi e Didier Theys portarono la F333 SP in trionfo, mentre nella categoria GT dobbiamo risalire al 2016, con Christina Nielsen, Jeff Segal e Alessandro Balzan bravi a imporsi sulla 488 GT3.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/03/2023