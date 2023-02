WEC, completati a Monza i test della Ferrari 499P

L'attesissima Ferrari Hypercar per il Mondiale endurance prosegue il lavoro in vista del debutto del 17 marzo alla 1000 Miglia di Sebring

PROVE A MONZA Continua il lavoro di test e sviluppo della Ferrari 499P, l'Hypercar del marchio di Maranello che si prepara al debutto in gara tra meno di un mese nella prossima 1000 miglia di Sebring. Il reparto corse della Ferrari ha lavorato per due giorni questa settimana sulla pista di Monza, dove alla guida del prototipo si sono alternati i sei piloti titolari. Il Cavallino è ritornato a girare a Monza dove aveva già provato lo scorso ottobre prima della presentazione ufficiale della vettura avvenuta ad Imola in occasione delle Finali Mondiali del Ferrari Challenge.

IL VIA A SEBRING Sarà la pista della Florida che ospiterà nello stesso week end la seconda tappa dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship - la celebre 12 ore di Sebring - a dare il via alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship dopo la due giorni di test collettivi che si terranno nel medesimo tracciato nei giorni precedenti. Sempre in Florida la Ferrari aveva provato ad inizio mese, completando poi il programma di test in Europa.

LE PAROLE DI MOLINA ''Testare la nostra Hypercar su una pista storica come Monza, a meno di un mese dal debutto, è un’opportunità preziosa per continuare a mettere a punto la vettura. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, anche se ogni test mette in risalto quei dettagli che vanno ancora compresi e risolti in vista delle competizioni ufficiali – ha commentato Miguel Molina, uno dei sei piloti ufficiali – il tracciato italiano è un bel banco di prova sia in termini di prestazioni, considerate le alte velocità che si raggiungono, sia di bilanciamento complessivo, essendo una pista che include due varianti che obbligano a frenate importanti''.

Pubblicato da Marco Borgo, 23/02/2023