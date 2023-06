Compagni di viaggio: il video di Ferzan Ozpetek per Maserati

I più lo conoscono per Le fate ignoranti, con Stefano Accorsi e Margherita Buy, oppure per La finestra di fronte con Giovanna Mezzogiorno e Raoul Bova, o ancora per Saturno contro, con Piefrancesco Favino e Ambra Angiolini, ma il regista turco Ferzan Ozpetek ha anche girato uno spot con Isabella Ferrari per la ricerca contro il cancro e ora si è preso l'incarico di realizzare un cortometraggio che vede protagoniste le auto Maserati: qui sotto il video teaser che anticipa l'uscita del film vero e proprio.

IL CAST Il nuovo cortometraggio, diretto da Ozpetek, ma realizzato da Maserati, si intitola Compagni di viaggio e racconta ''una straordinaria storia italiana dove si intrecciano legami famigliari e passione automobilistica'', fa sapere la Casa del Tridente. Il cortometraggio racconta la storia di tre fratelli in viaggio attraverso la penisola: ciascuno sulla sua Maserati, per ricongiungersi al padre direttore d'orchestra. In scena, le Maserati MC20 Cielo spider, GranTurismo e Grecale. Intanto godiamoci il trailer: il film intero non dovrebbe farsi attendere a lungo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/06/2023