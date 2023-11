Maserati MC20 Notte: l'ha scelta Beckham e ne restano 49...

Maserati presenta la MC20 Notte (qui la nostra prova della versione...''normale''), un'edizione limitata della recente supersportiva progettata per essere punto di riferimento nel percorso di rilancio e crescita che il marchio di Modena sta perseguendo. Questa serie esclusiva, limitata a soli 50 esemplari in tutto il mondo, trae ispirazione dal potere mistico e intenso dell'oscurità. Una creatura ruggente, progettata per migliorare visivamente le già straordinarie prestazioni del motore V6 Nettuno. Ispirato al coinvolgente mondo delle corse (dove Maserati ha da poco fatto ritorno), il team Fuoriserie di Maserati ha collaborato con Andrea Bertolini, pilota di riferimento di Maserati ed ex campione del mondo GT1 con il Tridente, per sviluppare la carrozzeria della MC20 Notte. Gli esterni passano da una tonalità nero lucido alla magnetica tonalità opaca del Nero Essenza, pronti a brillare nel buio grazie al ''tocco di Mida'' di Bertolini. Trasforma dettagli, il Tridente, i loghi laterali e la firma Maserati da argento a oro bianco opaco, evocando il glorioso patrimonio sportivo del marchio. La presentazione ufficiale del modello è stata affidata a David Beckham (chissà se ne ha comprata una anche lui...).

La nuova MC20 Notte eroga sempre 630 CV

DETTAGLI SU MISURA I cerchi a razze da 20 pollici nero opaco presentano accenti in dorato bianco opaco, mentre le pinze dei freni sono nere. All'interno, la MC20 Notte è dotata di sedili sportivi a 6 posizioni in Alcantara nero/grigio con impunture gialle. L'inconfondibile Tridente adorna i poggiatesta, e il volante sportivo in Alcantara presenta inserti in fibra di carbonio. Tra i due poggiatesta è applicata un'esclusiva targa metallica che celebra la MC20 Notte Edition e la dicitura ''UNA DI 50''. ''Fuoriserie significa 'realizzata su misura', e il nostro programma di personalizzazione del Tridente è pensato specificamente per consentire ai nostri clienti di creare sculture uniche su ruote. La MC20 Notte celebra l'emozione delle corse e il fascino della notte, combinando prestazioni di alto livello, eleganza italiana e quel tocco di mistero proprio del mondo notturno. È la prima edizione limitata Fuoriserie della MC20 ed è dedicata ai collezionisti di supersportive e agli appassionati della pista'', ha dichiarato Klaus Busse, Responsabile del design Maserati.

VEDI ANCHE

Di MC20 Notte ne saranno prodotte sole 50 unità

IL NETTUNO È SEMPRE LUI Per celebrare il lancio della Maserati MC20 Notte, è stato chiamato l'ambasciatore globale del marchio: l'ex claciatore David Beckham. Tecnicmanete l'auto non cambia rispetto alle versioni di ''serie'' di MC20 e quindi il motore è il Nettuno V6 con 640 CV erogati e 730 Nm di coppia. Dopo un'anteprima per i partecipanti al programma di membership Tridente, la MC20 Notte è ora disponibile in tutto il mondo. I suoi futuri proprietari saranno invitati a provare la guida in pista, assaporando le sensazioni offerte da questo nuovo modello esclusivo del Tridente. Prima di scegliere se acquistarne una.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 10/11/2023