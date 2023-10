Come te, Nettuno. Maserati Grecale Trofeo, le armi segrete

Design e propulsore made in Italy convivono con l'alta tecnologia Bosch. Ne scaturisce un'esperienza inebriante. Pure in pista...

Soffia forte e secco da Nord Est. Può alzare la temperatura, può portare anche perturbazioni. Grecale un vento che genera cambiamenti, ma è di un clima che volge al sereno, quello di cui si fa messaggero il SUV che di quel vento porta il nome e che quel vento trasforma in materia. Clicca Play sulla foto di cover per la nostra prova video. Se ami invece la lettura, buon proseguimento.



Maserati Grecale Trofeo, la Maserati che vorrei



''DON'T CALL ME BABY''. GLI ESTERNI

Affascinante da guardare, accogliente da abitare, emozionante da guidare, il SUV che ruba il manuale di istruzioni di Alfa Romeo Stelvio, l’auto con la quale condivide la sopraffina piattaforma Giorgio, e lo rimodella a modo tutto suo. Innanzitutto, dilatando leggermente le misure esterne: 4 metri e 85 di lunghezza, 2 metri e 90 di interasse. Non chiamarlo baby Levante, e non solo perché tra le due corrono appena 16 cm di differenza. Grecale, è anche 6 anni più giovane. E alla prova costume, beh... stravince.

Che silhouette!

WALK AROUND Ora fissala negli occhi: il viso è Maserati fino all’osso, splendida la sua calandra prominente, bassa, verticalizzante. Bacchette cromate su Grecale GT e Modena, nere sulla top di gamma, la Trofeo. La fiancata è pura armonia, il posteriore è muscolare e evocativo: fari a boomerang, come la 3200 GT di Giorgetto Giugiaro. È Grecale Trofeo, questa? Sì, guarda gli scarichi sdoppiati. E i cerchi da 21 pollici con design a Tridente.

Un posteriore evocativo

Grecale la corrente ascensionale che trasporta Maserati nel futuro e che risucchia un altro vento, stavolta da Nord. Perché Grecale è stile made in Italy, meccanica di precisione brevettata in Motor Valley, ma anche alta tecnologia tedesca. Su Grecale, prestazioni, sicurezza e comfort stabiliscono un primato anche grazie a Bosch. Su un prodotto che vuole spazzare via ogni critica, la firma del leader mondiale. Ed è anche a poche centinaia di chilometri da Modena, nel cuore di Milano, negli uffici Bosch Italia, che si rafforzano le sinapsi del cervellone elettronico di Grecale oggi, di tutte le future Maserati un domani. Grecale è insomma inebriante cocktail di genio italiano e maniacale precisione deutsche. Esempi? Beh, guarda il quadro strumenti... Prima, però, tasto Start.

Ladies and Gentleman... Start your Maserati

Emozionante da guidare, dicevamo, soprattutto se sotto il suo cofano scolpito si nasconde lui, Nettuno, il 6 cilindri a V di Maserati MC20: cubatura di 3,0 litri, doppio turbocompressore, asticella a 530 cavalli vapore, coppia di 620 Newton metro. Signore e signori, Grecale Trofeo. 0-100 km/h in 3 secondi e 8, top speed di 285 km/h. È la Grecale che affonda il Tridente nella carne viva.

Sotto il cofano, un motore... mitologico

INGREDIENTI SPECIALI Per estrarre tanta esuberanza da un 3.0 a 6 cilindri, Maserati attinge da un know-how Formula 1. Nettuno è un Dio, ha le sue armi segrete. Come la tecnologia MCT, o Maserati Twin Combustion: senza dilungarsi in tecnicismi, si basa su un sistema a doppia combustione in cui la combustione tradizionale viene preceduta dall’accensione in una precamera passiva. Migliora la fluidità di erogazione di potenza e coppia, migliorano i consumi. E poi arrivo io, a divertirmi.

Con Nettuno, gli effetti speciali sono assicurati

DEUS EX MACHINA A elaborare e regolare ogni singolo parametro di questo prodigioso fenomeno chimico fisico è una Engine Control Unit, la centralina elettronica di controllo motore, by Bosch, il meglio su piazza. Bosch sono anche le batterie a 48 volt di Grecale GT e Grecale Modena, le varianti equipaggiate dal 4 cilindri 2 litri mild hybrid. Ma quella dell’elettrificazione Maserati, è un’altra storia: oggi, comanda Nettuno. Me lo ricorda ogniqualvolta avvio il motore: quel ruggito, quel tremore dal sedile, sono un balsamo. Grecale Folgore sarà altrettanto rapida, mi dicono registri un 4,1 sec. sullo 0-100 km/h. Ma gli ormoni scatenati dal V6 biturbo Maserati, beh… Tra il suo sound e quello generato dall’impianto audio Sonus Faber a 21 speaker, è una bella lotta.

Impianto audio Sonus Faber: musica, maestro

Grecale Trofeo è propulsore mitologico ma è anche telaio a guida laser. Il direttore d’orchestra prende il nome di VDCM (Vehicle Dynamic Control Module): pieno controllo della dinamica verticale, laterale, longitudinale. Ruoto la manopolina sul volante e trasformo un elegante SUV da passerella in una Gran turismo da competizione. Cinque driving mode, da Comfort a Corsa, passando per le sfumature GT e Sport e con l’opzione della modalità Off-Road. Non si sa mai che vi salti in mente di avventurarvi con 122.000 euro di SUV (a tanto ammonta, a ottobre 2023, il prezzo di Grecale Trofeo, optional esclusi) giù dall’asfalto. E vi servano +30 mm di altezza da terra.

Cinque Driving Mode, cinque Grecale Trofeo differenti

RACING SUV Più naturale è innamorarsi della modalità Corsa: un nome, un perché, un circuito, il ''Riccardo Paletti'' di Varano Melegari (Parma). L’auto si abbassa (-15 mm), le sospensioni ad aria si induriscono, Grecale entra in “Aero Mode”. Ma anche lo sterzo si fa teso, il pedale del gas è ipersensibile, il cambio a 8 rapporti è una mitragliatrice. E le valvole di scarico attive si spalancano.

In modalità Corsa, Grecale Trofeo è un atleta in ''isometria''

APPICCICOSA Occhio, anche il controllo di trazione si prende una pausa. Vorrà dire che della sua trazione integrale e del suo differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico esploreremo i limiti. Per la cronaca, raggiungo i miei, di limiti, ma non i suoi. Pesa quasi due tonnellate, ma è calamitata a modo. Sento che ne ha ancora: per constringerla ad arrendersi, mi servirebbe qui l'aiuto di un pilota professionista.

Due tonnellate di SUV, ma che aderenza

La modalità di guida e la distanza da terra del telaio, che ha un’escursione totale di 65 mm, sono solo due tra i numerosi parametri che posso monitorare buttando l’occhio al nuovo cluster digitale ad alta risoluzione da 12,3 pollici, perfettamente incastrato sotto la palpebra, confezionato per Grecale (indovina da chi?) da Bosch.

Interni eleganti sportivi

UNO SCHERMO DI TROPPO? Gradevolissimo anche il display centrale, sempre da 12,3 pollici, con squisita retroilluminazione e sovrapposto a un terzo schermo da 8,8 pollici per i comandi accessori. Ripulisce il design della console, rivestita in fibra di carbonio, ma complica leggermente le funzioni di ventilazione e climatizzazione, costringendo inoltre a orientare lo sguardo molto in basso. Una chicca, invece, l’orologio digitale del cruscotto: orologio, ma anche accelerometro o misuratore della forza G.

Forma e funzione: orologio, accelerometro, forza G

Bosch per Grecale vuole solo il meglio e mette il becco dappertutto. Tra i sistemi di assistenza alla guida più utili a proteggere il veicolo da dolorose cicatrici ( e sai che seccatura) è senz’altro il cosiddetto Park Pilot System, funzione che sulla Trofeo evolve in Multi Camera System. In manovra, quattro telecamere a breve raggio restituiscono una panoramica a 360°, mentre 12 sensori a ultrasuoni non solo calcolano le distanze dagli ostacoli, ma anche, in caso di distrazione (cioè la malattia dei giorni nostri), azionano la frenata di emergenza.

Sensori Bosch, precisione tedesca

AUTOLAVAGGIO C’è lo zampino Bosch, infine, anche dove non ti aspetti. Sì, proprio sul parabrezza. Perché quando viaggio a velocità drago, devo avere la visuale totalmente libera. Grazie alla tecnologia Jet Wiper, gli ugelli del sistema tergicristallo spruzzano acqua direttamente davanti alla spazzola, smacchiando la “visiera” come Mastro Lindo. Oggi Grecale, ma in futuro sarà l’intera gamma Maserati a beneficiare delle tecnologie Bosch. E il futuro arriverà in un fulmine. Una Folgore. Ma questa, dicevamo, è un'altra storia...

Oggi Grecale Trofeo, domani Grecale Folgore

IN CONCLUSIONE

Grecale è ferocia, Grecale è poesia, Grecale è alta tecnologia. Un equilibrio di contrasti che fa onore, adesso sì, all’heritage di Maserati. E che come un forte vento da Nord Est spinge il Tridente verso nuovi, elettrizzanti, orizzonti.

Grecale Trofeo la Maserati che fa onore al marchio

MASERATI GRECALE TROFEO

Lunghezza 4.859 mm Larghezza 1.979 mm Altezza 1.659 mm Passo 2.901 mm Bagagliaio 570 litri Peso o.d.m. 2.027 kg Motore 3.000 cc V6 90° MTC twin turbo Potenza 530 CV @ 6500 giri/min. Coppia 620 Nm @ 3000 - 5500 giri/min. Trasmissione cambio automatico a 8 rapporti Trazione integrale Acc. 0-100 km/h 3,8 secondi Velocità max. 285 km/h Consumi 11,2 l/100 km (ciclo combinato WLTP) Emissioni CO2 254 g/km (ciclo combinato WLTP) Prezzo da 122.000 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/10/2023