Con Maserati Omnichannel l'acquisto diventa "experience" online, ma non solo...

In piena rivoluzione “digitale” parlare di e-commerce è all’ordine del giorno, ma se ragioniamo in ambito automotive, possiamo dire che siamo ancora agli inizi. Non sono numerose le Case che hanno implementato il processo di vendita con un servizio online. Per questo possiamo dire che Maserati entra di diritto fra i primissimi che esplorano questa innovativa modalità di compravendita attraverso “un progetto finalizzato a migliorare il processo di acquisto grazie ai servizi di vendita digitali”. Si chiama Omnichannel e rappresenta un modello di vendita al pubblico che passa dai canali tradizionali a quelli virtuali. Il valore aggiunto deriva dal fatto che questo modello viene proposto da un brand luxury.

Maserati Omnichannel: l'e-commerce della Casa del TridenteOBIETTIVO DI ESPERIENZA VIRTUALE E “FISICA” L’idea di base è dar modo di acquistare in pochi passi la propria auto senza rinunciare all’assistenza dedicata e alle esperienze garantite dal contatto diretto con il rivenditore. Sappiamo bene come tutto il settore automotive sia nel pieno di una transizione (rivoluzione?) verso elettrico e digitalizzazione generale e viene logico pensare che i costruttori adattino offerta e modalità di vendita tramite canali che conciliano il digitale con la componente “fisica” capace di fare quella differenza richiesta soprattutto nel settore delle auto di lusso. Un lusso che, chiaramente, si declina in varie sfumature, che vanno da un servizio di e-commerce soddisfacente, fino alla finalizzazione dell’acquisto. Ma anche il privilegio di una connessione a una chat con personale competente e formato come i My Maserati Expert e della comodità di un test drive personalizzato, con prenotazione on-line e appuntamento al domicilio preferito, oltre alla possibilità di richiedere un appuntamento al service in qualsiasi momento tramite i canali web del Multichannel Service Booking.

Maserati Omnichannel: un processo di vendita che non rinuncia al contatto direttoSERVIZIO AL TOP PER UN BRAND DI LUSSO Si promette quindi assistenza esclusiva a 360°, dal contatto iniziale alle attività di post-vendita. Omnichannel è stato avviato qualche mese fa come progetto pilota nel mercato statunitense, per rendersi poi disponibile, da marzo 2023, anche sul mercato canadese. Un’altra piazza di riferimento è quella italiana, dove dallo scorso giugno è possibile configurare la propria auto o selezionare modelli già disponibili. A completamento del processo c’è il servizio di vendita Sell On-Line, accessibile dal sito web Maserati tramite il quale si potrà versare un deposito oppure accedere ai nuovi servizi finanziari del Gruppo Stellantis. La piattaforma Book On-Line, infine, promette di offrire un punto di contatto privilegiato con l’universo Maserati per prenotare l’automobile.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/09/2023