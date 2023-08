Nuova Maserati GranCabrio: è l'ora della sfilata per la decapottabile del Tridente?

Estate, tempo di vacanze e viaggi. Tempo di sognare alla guida di una sportiva, magari decapottabile. Insomma, quale miglior periodo se non questo per svelare una bella cabriolet? È quello che devono avere pensato in Maserati quando hanno definito i piani per mostrare la nuova GT a cielo aperto GranCabrio. E il palcoscenico migliore per un evento del genere non poteva che essere la passerella glamour della Monterey Car Week in California, che si terrà dall’11 al 20 agosto. Quindi, salvo imprevisti, il debutto dell’erede di una delle automobili italiane più eleganti e iconiche degli ultimi venti anni si avvicina, anche se dalle parti di Modena non hanno confermato nulla.

Nuova Maserati GranCabrio: pronta al debutto l'elegante decapottabile italianaLA CABRIOLET DEL TRIDENTE SI MOSTRA Tuttavia, le prime foto che circolano sui social lasciano intravedere un modello in versione Trofeo, con motore termico - vista la calandra aperta e i tubi di scarico cromati - grigio scuro, con cerchi e capote neri. Una volta pizzicata da lontano, facciamo il punto su questa inedita Maserati che, come la gemella con tetto in metallo GranTurismo, è costruita sul nuovo pianale che po' accogliere motori termici ed elettrici. Inoltre, la Maserati GranCabrio dovrebbe essere proposta in tre diverse versioni: Modena, Trofeo e Folgore, con le prime due equipaggiate con il V6 Nettuno di 3 litri, per potenze rispettivamente di 550 e 490 CV. Mentre la versione elettrica sarà equipaggiata con tre motori EV, (che sulla Granturismo significano la bellezza di 761 CV complessivi), alimentati da una batteria da 92 kWh per un'autonomia di circa 450 km.

VEDI ANCHE

Nuova Maserati GranCabrio: la gemella coupé GranTurismo Folgore 100% elettricaUN DESIGN SENZA TEMPO Oltre alle notizie tecniche, non possiamo che guardare l’auto per analizzarne il design e non si può che sottolineare l’eleganza dello stile e la proporzione delle forme nel loro complesso. Difficile replicare la bellezza della vecchia generazione, ma gli stilisti Maserati hanno colpito nel segno realizzando un’auto dalle linee senza tempo. Esteticamente la Maserati GranCabrio mantiene le forme della coupé a eccezione del tetto, che qui è di tela. Dalle foto si può anche notare che l’auto mantiene i posti posteriori nonostante l’alloggiamento per la capote che toglie spazio dietro. Lato dinamico, è ovvio che dovremo aspettare di stringere il volante fra le mani, ma sono auspicabili performance da vera sportiva, miscelate con comfort e piacere di guida degne di un’auto di tale rango, nonostante l’inevitabile aumento di peso rispetto alla coupé in virtù degli elementi di rinforzo necessari per incrementare la rigidità torsionale causata dall’assenza del tetto. Ne sapremo di più, probabilmente, nei prossimi giorni. Stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/08/2023