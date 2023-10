Nuova Maserati Quattroporte? "Solo elettrica, ma non sembrerà elettrica"

Sarà la prima Maserati ad essere prodotta solo in edizione full electric. Ma sarà ancora - questa è la promessa - una Maserati ''vera''. La trasformazione è a calendario nel 2025. Stop, le indiscrezioni, per adesso, si esauriscono con le sintetiche anticipazioni del direttore commerciale Bernard Loire. Dapprima, Maserati Quattroporte EV. A seguire, anche Maserati Levante EV. Alto di gamma del Tridente verso la.... ''Folgorazione''. Proprio non si sa nient'altro? Beh, qualche altro indizio c'è. Ecco qualche nostro rendering, intanto, per sognare.

Nuova Quattroporte Folgore: sarà così? Un render

L'APPARENZA INGANNA Affrontiamo l'argomento Quattroporte elettrica dopo aver letto le dichiarazioni che Loire ha rilasciato ad Auto Express in occasione dell’inaugurazione di un nuovo showroom Maserati nell’Hertfordshire, in Gran Bretagna. “Vedrete la prima Maserati esclusivamente elettrica nel 2025'', rivela il Chief Commercial Officer del Tridente. ''Sarà sia una vera Maserati, sia una vera Quattroporte. E non sembrerà affatto un'auto elettrica”.

Nuova Quattroporte (2025): architettura elettrica, feeling 100% Maserati

VEDI ANCHE

ECONOMIE DI SCALA Nuova Quattroporte full electric (nuova Maserati ''Folgore''?) sarà uno dei primi modelli del Gruppo Stellantis a utilizzare la nuova piattaforma STLA Large, dall'autonomia dichiarata di circa 800 km. ''Stellantis - conferma Loire - ci offre l'opportunità di accedere a tecnologie comuni e questo è estremamente importante. Naturalmente, una Maserati deve sempre essere una Maserati, quindi concentrata sulle prestazioni, sul piacere di guida e sul design: su questo - assicura - non scenderemo a compromessi”.

NO STRETCH Dopo nuova Quattroporte, sarà dunque il turno (a occhio e croce, nel 2026) di nuova Levante ''electric only'' (Levante ''Folgore'', salvo smentite). Con ogni probabilità sempre basata su pianale STLA Large, ma resistendo alla tentazione di convertirsi in un SUV di dimensioni superiori e a 7 posti. “La definizione del prodotto non è ancora congelata. Quel che è certo - spiega Loire - è che non costruiremo un SUV... squadrato, solo per avere più spazio di bordo. Costruiremo comunque una Maserati, sul design non scenderemo a patti. E se la domanda è: avremo una Maserati a tre file? La risposta è no''.

Nuova Maserati Levante, scossa ad alto voltaggio in arrivo

CURA DETOX Loire, infine, promette che le future Maserati saranno sì farcite di tanta tecnologia, ma in modo sobrio, senza troppi schermi. ''Prendi nuova GranTurismo: ha un livello di infotainment elevato, ma mantiene l'ambiente di lusso Maserati. L’obiettivo resta quello di proporre veicoli che ami guidare e dallo stile senza tempo. Nel settore, siamo gli unici rappresentanti del lusso italiano: non siamo disposti - chiude Loire - a optare per qualcosa che non sia 100% Maserati''. Ansiosi di saperne, a poco a poco, un po' di più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/10/2023