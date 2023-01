Maserati Levante Folgore: il SUV del tridente arriverà in versione BEV?

MASERATI “FOLOGRATA” DALL’ELETTRIFICAZIONE Con la GranTurismo Folgore Maserati ha rotto il ghiaccio aprendo la strada all’elettrificazione della sua gamma. La sportiva italiana arriverà nel corso del 2023, ma l’agenda della Casa di Modena è piena di appuntamenti, almeno fino al 2025. Al di là dei programmi sportivi, che la vedranno impegnata nel Campionato Mondiale di Formula E, il programma prevede l’arrivo di un modello a batterie per ogni segmento occupato attualmente. Quindi, dopo l'arrivo della GT elettica, è già a referto lo sviluppo di Grecale, Quattroporte, GranCabrio, MC20 e Levante. Secondo i media britannici proprio il grande SUV dovrebbe rinascere come modello completamente elettrico con una potenza di circa 760 CV. In una recente intervista al magazine Autocar, il CEO di Maserati Davide Grasso ha confermato che lo sviluppo di una Levante a batterie sarà molto importante per la Casa italiana e che le future innovazioni “green” che i marchi del Gruppo Stellantis possono proporre contribuiranno a rendere la Levante EV un prodotto di elevata qualità sotto ogni aspetto. “Siamo totalmente focalizzati su quel programma, ed è qualcosa che mi entusiasma davvero perché abbiamo l'opportunità di appartenere a un gruppo molto grande, che rende le innovazioni una delle sue prime priorità'', ha affermato il dirigente. ''Quindi sono molto entusiasta del modo in cui il progetto sta iniziando a prendere forma''.

Maserati Levante Folgore: nei piani della Casa italiana anche il grande SUV elettricoNON SOLO SPORT UTILITY Voci da Modena arrivate qualche tempo fa confermavano che l’ammiraglia Quattroporte sarebbe diventata anch’essa un modello elettrico, entrando a far parte della famiglia Folgore. Questa potrebbe essere la prima Maserati a utilizzare accumulatori di nuova generazione, e questo nuovo pacco batterie potrebbe essere montato anche sulla Levante Folgore. Ciò di cui possiamo essere abbastanza certi è che ci saranno più offerte di potenza, una delle quali dovrebbe essere il sistema da ben 760 CV della GranTursimo elettrica. Sembra anche probabile che la prossimo Levante sarà costruita su una versione appositamente adattata della piattaforma Alfa Romeo Giorgio che è alla base sia della GranTurismo sia della Grecale.

Maserati Levante Folgore: la sportiva GranTurismo Folgore offrirà il powertrain al SUV di casa UNA GAMMA LUXURY A BATTERIE Indipendentemente dai volumi produttivi per ogni modello, la Casa del Tridente è determinata a garantire che sia percepita come un marchio esclusivo, e ciò significa evitare le trappole delle vendite di grande volume, per concentrarsi su prodotti che siano esclusivi e perfettamente costruiti. Ma attenzione, poiché se la rivoluzione elettrica dovesse prendere una brutta piega, si dice che Stellantis stia prendendo in considerazione la via dell’idrogeno per il futuro, di cui potrebbe beneficiarne anche Maserati. Tuttavia, questa ci sembra una soluzione tutta da valutare. La vedreste, voi, una GranCabrio a idrogeno?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/01/2023