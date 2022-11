Maserati MC20 e Levante nel battle royale per smartphone: il trailer

PUBG Mobile è la versione per smartphone di Player Unknown’s Battlegrounds, il videogame che nel 2017 ha dato immensa popolarità al genere battle royale, da cui è derivato successivamente - tra i tanti - il conosciutissimo Fortnite di Epic Games. Le regole sono semplici: 100 giocatori si paracadutano su una mappa che va via via restringendosi, devono raccogliere risorse, armi e veicoli e cercare di rimanere vivi fino alla fine.

Maserati per PUBG Mobile: nel videogame la MC20 e la Levante

ARRIVA IL TRIDENTE Tra i tanti veicoli che si possono trovare e guidare all’interno del gioco, da oggi fino al 31 dicembre sono presenti anche le Maserati MC20 e la Levante, i due modelli di punta della casa bolognese (con sede a Modena). A questi si aggiunge un’auto segreta da sbloccare nel corso delle partite. Quella con Maserati è solo la prima di una lunga serie di collaborazioni - non ancora annunciate - che porteranno molte altre sportive all’interno del gioco.

LE AUTO La Maserati MC20 è la sportiva presentata lo scorso anno (qui la nostra prova video), mossa da un V6 3 litri biturbo da 630 CV di potenza massima e una coppia di 730 Nm disponibile già a partire da 3.000 giri/min. Il SUV di lusso Levante è disponibile in diverse motorizzazioni e non sappiamo quale è stata inserita all’interno del gioco: immaginiamo si tratti della più recente versione mild hybrid a 48V, con 330 CV di potenza massima e a 450 Nm di coppia disponibile già a 2.250 giri. Numeri che permettono all’auto di correre oltre i 240 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 6 secondi netti.

IL GIOCO Per i possessori di iPhone o iPad, PUBG Mobile può essere scaricato gratuitamente dall’App Store. Chi possiede invece un dispositivo Android può scaricare il gioco dal Google Play Store. La collaborazione con Maserati si esaurisce il 31 dicembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/11/2022